Sant Antoni de Portmany inicia el año celebrando la cultura, el arte, el deporte y las tradiciones

Hay lugares que en temporada baja bajan el ritmo… y otros que lo reinventan. En Sant Antoni de Portmany, el nuevo año no arranca con pausa, sino con cultura, deporte y comunidad. Desde enero, el municipio ibicenco pone en marcha una agenda vibrante que confirma que la isla no solo se disfruta en verano.

Las Navidades fueron el preludio: calles animadas, actividades para todos los públicos y una participación vecinal que llenó el centro de ambiente. Pero el plato fuerte llega con las Fiestas Patronales, entre el 9 de enero y el 17 de febrero. Una cita que combina tradición, música, gastronomía y novedades que reafirman la apuesta de Sant Antoni por un turismo más auténtico, cercano y desestacionalizado.

Entre los eventos más esperados figura la Super Flower, un homenaje al espíritu hippy con música, mercadillo y buen ambiente en el Passeig de ses Fonts. También destaca el Festival de Ball i Cançó Popular, ya en su 43ª edición, y las actuaciones musicales, que transforman el mercado municipal en un escenario de música en directo y energía festiva.

La gastronomía tendrá su gran cita el 7 de febrero con el XIII Concurs Mundial d’Arròs de Matances, un evento que aúna tradición, participación ciudadana y promoción de uno de los platos más representativos de la cocina ibicenca. El certamen incluye también el Concurs Júnior, que acerca esta receta a las nuevas generaciones.

Pero Sant Antoni también mira al futuro con propuestas culturales como Ones de Llum, donde la música clásica se fusiona con proyecciones visuales en espacios patrimoniales. Además, el proyecto En Tránsito conecta a artistas de Ibiza y Hamburgo en un diálogo creativo y el ciclo de cine independiente Zinètic sigue sumando seguidores en el Cine Regio.

El deporte también tendrá protagonismo con competiciones como la regata de la Ruta de la Sal, la Ibiza Trail Maratón Festival, la Vuelta a Ibiza MTB, pruebas de ciclismo, judo y karate, así como marchas populares y actividades medioambientales como la limpieza de Sa Talaia o de la bahía de Portmany.

En definitiva, Sant Antoni arranca 2026 con una declaración de intenciones: ser un lugar para celebrar la vida, la cultura y las raíces. También, y cada vez más, fuera del verano.