Alineación probable del Barcelona contra el Athletic: rotaciones pensando en la Champions

El FC Barcelona jugará este sábado ante el Athletic en San Mamés en el partido correspondiente a la jornada 27 de la Liga. El conjunto de Hansi Flick llega con muchas lesiones después del desgaste generado por la vuelta de Copa ante el Atlético. Es por ello que, con el partido de Champions ante el Newcastle a la vuelta de la esquina, la necesidad de rotaciones en la alineación es vital para evitar problemas mayores en la enfermería.

En los últimos días, el Barcelona añadió en la lista de bajas tanto Alejandro Balde como Jules Koundé. Por ello, todo indica que la defensa estará obligada a jugar con Joao Cancelo por la derecha y dejar así a Gerard Martín en la izquierda. De pareja de centrales, Pau Cubarsí y Eric García ejercerán de pareja.

Respecto al mediocampo, Marc Bernal apunta a pivote con Dani Olmo y Fermín de interiores. Pedri está de vuelta, pero el gran esfuerzo ante el Atlético le deja con pocas opciones de salir de inicio. Más sabiendo que viene de una lesión. Gavi aún sigue su proceso de recuperación, pero de momento sigue fuera de la convocatoria, mientras que Frenkie de Jong sigue recuperándose. Por último, la delantera estaría formada por Rashford, Bardghji y Lewandowski. Pólvora sin los titularísimos Raphinha y Lamine Yamal, piezas que no se esperan que empiecen de inicio para recargar pilas pensando en Champions. Flick está muy preocupado con la espiral de lesiones y aprovechará esta jornada para dosificar a su plantilla, contando con el colchón de cuatro puntos que tiene con el Real Madrid para segiur en la cima de la clasificación.

Alineación probable del Barcelona

Añadido: Esta es la posible alineación del Barcelona contra el Athletic: Joan García; Cancelo, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín; Bernal, Dani Olmo, Fermín; Bardghji, Rashford; y Lewandowski.