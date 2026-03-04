Cubarsi vuelve a ser el ‘káiser’ del Barcelona

Pau Cubarsí ha vuelto a ser el ‘káiser’ de la defensa del Barcelona. Su nivel el pasado martes contra el Atlético de Madrid fue colosal, siempre clave al cruce y liderando a su equipo desde atrás. Tras algunos meses muy lejos de su nivel, el joven defensor blaugrana ha recuperado su mejor rendimiento sobre el césped.

Tiene 19 años y un margen de mejora muy amplio. Lo de Pau Cubarsí es una cosa de locos. Y eso que durante los últimos meses, incluido la temporada pasada, su rendimiento había estado muy alejado de su mejor nivel. Pero su partido ante el Atlético de Madrid fue un recital defensivo.

El Camp Nou, además, demostró que está rendido a su canterano. Cada vez que Cubarsí cortaba alguna pelota, el público culé se ponía en pie para ovacionarle y corear su nombre. Es un ídolo, sobre todo entre la chavalería joven. Pero es que su rendimiento volvió a ser brillante.

Cubarsí ya es un líder

«Es uno de los mejores centrales del mundo», señaló Hansi Flick en rueda de prensa tras el partido. Y es que el entrenador alemán se deshizo en elogios hacia su partidazo. Porque fue colosal. Siempre atento al cruce y providencial al corte. A Baena, ya casi al final del partido, le quitó una pelota por detrás que levantó al público. Una jugada muy comprometida y que Cubarsí solventó con una precisión impecable. Fue el resumen perfecto de su gran encuento. Muy pocos centrales son capaces de hacer este partidazo en un encuentro de máxima exigencia.

Una buena noticia también para Luis de de la Fuente en clave selección española. El joven defensor del Barcelona apunta a ser importante en el próximo Mundial con España si está a este nivel. De hecho, puede ser el único indiscutible de esa zaga central viendo el nivel irregular del resto de jugadores: Huijsen, Le Normand o Laporte. Y es que el zaguero es un líder dentro del campo.