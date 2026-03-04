El Atlético se asegura la Supercopa y un buen pellizco económico

El Atlético de Madrid ya está en la final de la Copa del Rey 2026. Los de Diego Pablo Simeone eliminaron al FC Barcelona en una eliminatoria frenética hasta el final, pero los rojiblancos fueron los que se llevaron el gato al agua. Una oportunidad única para el conjunto madrileño que, más allá de ganar un título, supone una inyección económica importante para las arcas del Metropolitano.

En la parte deportiva, los de Simeone ya aspiran a ganar dos títulos. Primero, la Copa en la Cartuja el próximo mes de abril ante Athletic o Real Sociedad y en enero de 2027 la Supercopa de España en Arabia Saudí. En ambas competiciones es el primer equipo que ha logrado matemáticamente su billete, pero lo que ya tiene asegurado es un premio que viene de perlas para la planificación deportiva del Atlético.

Siguiendo las cifras que entregó la RFEF en la edición anterior, los colchoneros podrían ganar 1,2 millones de euros si es campeón y cerca de un millón si termina siendo subcampeón. Hay que tener en cuenta que también están los derechos audiovisuales que se embolsa la Federación, que para este año la final está presupuestada en un total de 8,9 millones de euros más los ingresos en taquilla para la Cartuja, para la que la RFEF presupuesta otros 8,2 millones. Pero el premio gordo está en Arabia Saudí.

Aunque aún se desconocen las cifras exactas al estar aún muy lejos del torneo, las estimaciones son optimistas. En la última Supercopa perdieron ante el Real Madrid en semifinales e ingresaron 2,85 millones de euros, repartidos en dos ‘kilos’ fijos únicamente por participar y el resto por jugar la propia semifinal. La cifra podría ser mayor si aumento su caché o si termina levantando el título, donde el Barcelona ganó dos millones. Más allá de lo futbolístico y pelear dos trofeos, el Atlético ya tiene en su bolsillo un buen pellizco.