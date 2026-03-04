Megan Fox regresa a redes sociales con unas comentadas fotografías en ropa interior: «Estoy viva»

Megan Fox ha regresado. Poco a poco y con el paso del tiempo, la artista se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la industria interpretativa. Desde que formó parte del elenco de Transformers, en el 2007, la vida de la actriz ha experimentado un giro de 180º grados. En los últimos años, en lo personal, su nombre ha ocupado numerosos titulares por su tormentosa relación sentimental con el cantante Machine Gun Kelly. Ambos han vivido un romance plagado de idas y venidas, pero han continuado apostando por estar juntos. Eso sí, la actriz ha querido desvincular su vida personal, durante un tiempo, de redes sociales.

A sus 39 años, y siendo madre de cuatro hijos, Megan Fox tiene claro qué es lo indispensable en su vida. Por ello, ha optado por alejarse del mundo virtual durante un tiempo. Hasta ahora. Durante las últimas horas, la artista ha revolucionado todas las plataformas con su regreso en Instagram. Y es que, con el objetivo de dejar claro que viene pisando fuerte, ha publicado un carrusel de imágenes en las que aparece de manera sugerente y con muy poca ropa.

Megan Fox vuelve a las redes sociales tras meses de ausencia

«Todo es mas hermoso porque estamos condenados», escribió junto a las instantáneas. Con un look total black, la actriz ha posado parra una sesión de fotos. Un regreso que ha pillado a todos por sorpresa. De hecho, y consciente de ello, en sus stories ha sido contundente. «Estoy viva», ha escrito. Y es que, sus más de 21 millones de seguidores ya la extrañaban por Instagram.

El impacto de las imágenes de Megan Fox ha sido tan mayúsculo que, en menos de 24 horas desde que subió la publicación, ha acumulado más de 3 millones de ‘me gusta’. Todo ello sumado a casi 48.000 comentarios. La prueba fehaciente del poder que sigue teniendo la actriz en redes sociales.

Según citan algunos medios de comunicación, Fox borró todas sus publicaciones de Instagram en mayo de 2024. De esta manera, dejaba claro que quería desvinculase por completo de las redes sociales. Una decisión que ejecutó poco después de celebrar su cumpleaños número 38. Eso sí, no fue la única vez.

En febrero de 2023, en medio de rumores sobre su relación con Machine Gun Kelly, también decidió desactivar su cuenta de Instagram. Sin embargo, parece ser que el tiempo ha ido asentando la vida de Fox. En marzo del 2025, la artista dio la bienvenida al mundo a su cuarta hija, fruto de su relación con el cantante.