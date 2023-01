Megan Fox deja en shock a sus seguidores con esta inesperada petición

Tomando como referencia las actitudes de la pareja, podríamos decir que la relación que tienen Megan Fox y Machine Gun Kelly es un tanto peculiar. Hace unos meses nos contaban aspectos de su romance que no dejaban a nadie indiferente, desde su exorcismo sanador a base de ayahuasca mientras estaban en Costa Rica, hasta beber de su propia sangre para firmar el compromiso o por último el anillo de espinas que con el que le pidió matrimonio. Sin embargo, esta vez ha sido la actriz la que compartía una publicación en Instagram acompañada de una curiosa petición.

“Actualmente estoy buscando novia. Por favor envíen solicitudes a los mensajes directos”, escribía la actriz. Los comentarios de la publicación se llenaban al momento tanto de mensajes de sus seguidoras como de compañeras de profesión aceptando su propuesta y pronunciándose como voluntarias para ser su novia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Megan Fox (@meganfox)

«Divorciándome de mi marido mientras escribo esto”, fue una de las respuestas que más llamó la atención, aunque la modelo Ruby Rose también quiso participar comentando: “¿Acaso @machinegunkelly No te dio mi solicitud?”, expresaba. Tanto Ruby Rose como un montón de fans empezaron a mencionarle en la publicación y como no podía ser de otra manera, el novio de Megan Fox también comentó algo: “No creo que tengas espacio suficiente para esta petición”, escribía el intérprete de Bloody Valentine de manera irónica.

Megan Fox y Kelly se comprometieron en enero del año pasado después de conocerse en la grabación de la película Medianoche en Switchgrass. Este le propuso matrimonio en Puerto Rico, pero todavía no han desvelado la fecha del acontecimiento, lo que sí sabemos es que les gustaría casarse lo más pronto posible. No sabemos con qué nos sorprenderán esta vez.