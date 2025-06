Cristiano avanza que nunca será entrenador: «No está en mis planes ni en veinte años»

Cristiano Ronaldo ha dejado claro que su futuro no pasa por los banquillos y ha descartado de manera rotunda la posibilidad de convertirse en entrenador. «Puedo decir ahora que nunca voy a ser entrenador, aunque nunca es una palabra fuerte. La realidad es que no está en mis planes, ni en cinco, ni en diez, ni en veinte años. Pero como sabes, la vida es una caja de sorpresas», declaró el astro portugués.

El delantero del Al Nassr, que acaba de renovar su contrato hasta 2027, explicó los motivos que le impulsaron a seguir ligado al fútbol saudí. «Mi meta es ganar algo importante con Al Nassr y todavía creo en eso. Por eso renové por dos años más, porque creo que voy a ser campeón en Arabia Saudita. Tuve algunas ofertas para jugar el Mundial de Clubes, pero creo que no tenía sentido, porque preferí tener un buen descanso, una buena preparación, ya que esta temporada será muy larga por la Copa del Mundo (de selecciones)», afirmó un Cristiano que no se ve como entrenador en un futuro.

Como ya se había especulado, Cristiano Ronaldo había tenido ofertas de clubes como el Botafogo para disputar el Mundial de Clubes. No obstante, CR7 tenía claro que quería un verano más tranquilo, en el que «no cambiaría nada», tras haber ganado su segunda Liga de las Naciones con Portugal.

Cristiano Ronaldo defiende la liga saudí

Cristiano defendió con firmeza la calidad y la competitividad de la Saudi Pro League, respondiendo a quienes aún dudan de su nivel. «Solo las personas que nunca han jugado en Arabia Saudita dicen que esta liga no está entre las cinco mejores. Todavía estamos mejorando, pero creo que en este momento la Saudí Pro League ya está entre los cinco mejores. Estoy feliz porque sé que la liga es muy competitiva. Solo las personas que nunca han jugado en Arabia Saudita no entienden nada de fútbol y dicen que esta liga no está entre las cinco mejores», relató.

Además de su compromiso deportivo, Cristiano destaca su integración en la sociedad saudí y su voluntad de contribuir al desarrollo del país más allá del terreno de juego. «Es increíble. Por eso me quedo dos años más. No solo como futbolista, sino también como parte de la vida del país, porque mi contribución no es solo en el fútbol, sino en todo. Quiero ser parte del crecimiento del país para siempre. Soy portugués, pero pertenezco a Arabia Saudí», declaró el luso en las redes sociales de Al Nassr.

Sobre su filosofía de vida y su forma de afrontar el futuro, el portugués fue igualmente transparente: «Nunca se sabe el futuro. Nunca pensé hace dos años que iba a jugar en Arabia Saudita, pero la vida es una caja de sorpresas. Así que nunca se sabe qué va a pasar. Vivo mi vida en el presente, no tomo decisiones por el futuro. Vivo el presente y el presente es bueno, es brillante. Soy una persona muy positiva».

Con su renovación hasta 2027, Cristiano Ronaldo no solo se compromete a seguir compitiendo al máximo nivel. Su principal objetivo: ganar el Mundial con Portugal. Es lo último que le queda. Su sueño. Si lo consigue, el cinco veces Balón de Oro no descartaría retirarse. Rendez-vous el próximo verano.