Cristiano Ronaldo no jugará contra el Atlético de Madrid: «Nada cambiará»

A pesar de la incertidumbre generada hace unas semanas con una publicación en sus redes sociales —»Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos»—, todo apunta a que el astro portugués continuará defendiendo los colores del Al Nassr. Su mensaje, tras la derrota ante el Al Fateh que dejó al equipo fuera de la próxima Champions asiática, encendió los rumores más disparatados sobre su futuro, alimentando las especulaciones sobre una posible salida del fútbol saudí después de dos temporadas y media sin lograr levantar un título oficial.

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025