Mercadona hace oficial el cambio: así van a ser sus supermercados

Mercadona está estrenando durante este mes de agosto nuevas secciones en distintos supermercados repartidos por España y Portugal. La empresa de Juan Roig ha introducido la sección ‘Listo para comer’ en los establecimientos que aún no disponían de unas de las grandes novedades por las que ha apostado la empresa valenciana en los últimos años. Consulta en este artículo las novedades que está introduciendo Mercadona en algunos de sus supermercados.

Mercadona es la cadena de supermercados número 1 en España y no es por casualidad. La empresa de Juan Roig sigue renovándose e introduciendo novedades para una mejor experiencia de sus millones de clientes. Todo ello después de un 2024 de récord en el que facturó un 9% más que en el año anterior hasta llegar a los 38.835 millones de euros. En un informe reciente publicado por la empresa y realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), se constató que en el pasado ejercicio la actividad de la empresa de Juan Roig aportó 33.350 millones de euros de renta y generó 743.700 puestos de trabajo, lo que equivale al 2,10 % del PIB y el 3,71 % del empleo total de España.

Uno de los motivos que explican estos números sobresalientes son las apuestas que ha venido haciendo Juan Roig, que a la larga han sido fructíferas. Una de ellas tiene que ver con la inversión que está haciendo la empresa en la sección ‘Listo para comer’, que proporciona a sus clientes comida recién cocinada. Una de las ideas del empresario valenciano es que «a mitad del siglo XXI no habrá cocinas» y por ello, con el objetivo de hacer más fácil a sus millones de clientes, está ampliando la inversión en esta sección.

La novedad en los supermercados de Mercadona

Mercadona comenzó innovando con la sección ‘Listo para comer’ en algunos de los supermercados y el éxito de la comida cocinada al momento está haciendo que poco a poco se vaya introduciendo en los más de 1.600 supermercados que la cadena tiene repartidos por España y Portugal. Es más, durante este mes de agosto algunos establecimientos ya han inaugurado esta sección. Puedes consultar dónde están las tiendas que han abierto esta sección AQUÍ.

Mercadona presenta la sección ‘Listo para comer’ como «una sección de nuestras tiendas donde damos servicio de platos con productos frescos y recién cocinados para aquellos momentos en los que nuestros clientes no pueden o no quieren cocinar, ¡pero quieren seguir disfrutando del sabor más casero!». Por ello, «ofrecemos platos de máxima calidad a diario, que puedes llevarte a casa o consumir donde quieras».

En esta sección que durante el verano se ha estrenado en un gran número de supermercados de Mercadona, puedes encontrar comida recién hecha de todo tipo. Hay entrantes y aperitivos como tortillas de patata, pollo rebozado, ensaladas de patas y atún. También ofrece una gran variedad de pizzas, hamburguesas y bocadillos. Por lo que respecta a los platos principales, los clientes que acudan a Mercadona pueden encontrar paella, pollos asados, lentejas, albóndigas, todo tipo de pasta o berenjenas rellenas. Una de las últimas novedades de la empresa ha sido introducir comida asiática para los devotos de este manjar.

Además, siguiendo con la filosofía de Juan Roig, Mercadona también ofrece la posibilidad a sus clientes de disfrutar de estos platos recién cocinados en el mismo supermercado. Por ello, en muchos establecimientos ofrece servicio de mesas y sillas para poder comer en ese mismo momento.