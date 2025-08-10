Colas en Mercadona por el aperitivo que ya es viral: su sabor está sorprendiendo a todos

Ir al supermercado y encontrar un producto nuevo que, además de llamar la atención por su aspecto, conquiste por completo desde el primer bocado, no es algo que ocurra todos los días. Y, sin embargo, eso es justo lo que está pasando con el último lanzamiento de Mercadona. Se trata de un aperitivo que muchos compran por curiosidad, pero que al probarlo les deja un gusto tan exquisitos, que no pueden más que recomendarlo y de ahí que ya sea viral en redes.

Y lo mejor de este nuevo aperitivo de Mercadona es que para disfrutarlo, no hay que gastar demasiado. Se trata de un paquete de patatas fritas que tiene un precio de tan sólo 1,30 euros, pesa 150 gramos y está inspirado en uno de los sabores más universales: la pizza. En concreto, estamos hablando de patatas fritas onduladas con sabor a pizza. Y no cualquier pizza, sino una que recuerda a la clásica margarita, con su mezcla inconfundible de tomate, mozzarella, albahaca y orégano. Y como suele ocurrir con los productos virales de Mercadona, muchos se enteran por TikTok, donde este aperitivo ya se ha convertido en uno de los más buscados.

El nuevo aperitivo de Mercadona que arrasa en redes

Lo primero que sorprende al abrir el paquete de estas patatas fritas de Mercadona es el aroma. No es el típico olor a patata frita, ni tampoco un condimento artificial genérico. Huele a pizza. A pizza recién salida del horno. Esa mezcla entre orégano, tomate seco y queso fundido que hace que quieras probar una tras otra.

Cada patata es ondulada, crujiente y sabrosa, con un toque tostado que realza todavía más el perfil de pizza. No es un sabor exageradamente fuerte, pero sí lo bastante característico como para no pasar desapercibido. En boca se distinguen matices de tomate, ajo, albahaca, orégano y queso fundido. Todo ello sin empalagar.

Cuáles son los ingredientes

Según la información nutricional, las patatas fritas onduladas sabor pizza de Hacendado están elaboradas con un 65,5 % de patata, fritas en aceite de girasol alto oleico y sazonadas con un preparado aromatizante que incluye aroma natural, queso en polvo, tomate en polvo, albahaca, orégano, ajo, cebolla y azúcar, entre otros.

En cuanto a valores nutricionales, están a la par que la mayoría de aperitivos de este estilo. Cada 100 gramos de producto tienen 533 kcal, con 33 g de grasas y 50 g de hidratos de carbono.

Además, el producto contiene lactosa, por lo que las personas intolerantes deben tenerlo en cuenta. Y como suele ocurrir con los snacks de este tipo, puede contener trazas de gluten, huevo o soja, algo que también se especifica claramente en el envase.

Un precio muy ajustado para el efecto que provoca

Otro de los motivos por los que se están haciendo virales es el precio. En un contexto donde muchos productos de supermercado han subido notablemente, encontrar un snack tan original, sabroso y contundente por solo 1,30 euros es casi un hallazgo. Con sus 150 gramos, da para compartir entre dos o tres personas sin problemas, aunque si las pruebas solo, es fácil que el paquete desaparezca más rápido de lo previsto.

Ahora ya lo sabes, si deseas probarlas, están en las tiendas de Mercadona aunque si no las ves en tu ciudad, debes tener paciencia. Los videos que más las muestran son de gente que vive en Canarias, por lo que imaginamos que es allí donde se han lanzado de primeras y en semanas posteriores, irán llegando al resto de tiendas de la península. Lo que sí está claro es que no debes dudar, en cuanto veas este nuevo aperitivo de Mercadona, hazte con él, lo pruebas y verás como te llevas una buena sorpresa.

¿Estamos ante el nuevo superventas del verano?

En cuanto esté en todos los Mercadona, nos da que será uno de los aperitivos que más van a vender este verano. Fáciles de llevar, ideales para picoteos improvisados en la playa o en casa, y con un sabor que gusta tanto a adultos como a jóvenes. Su presentación desenfadada y su precio bajo también ayudan a que se conviertan en una compra habitual durante los próximos meses.

En definitiva, las patatas fritas sabor pizza de Hacendado no sólo han conseguido sorprender por su sabor, sino que han demostrado que aún es posible innovar dentro de un mercado tan clásico como el de los aperitivos. Un acierto más de Mercadona, que vuelve a demostrar por qué es uno de los supermercados con mayor impacto en el consumo nacional.