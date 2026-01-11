El Gobierno de Pedro Sánchez ha admitido la entrega de más de 160 millones de euros a varios países africanos, «incluyendo al Reino de Marruecos», para «la lucha contra la inmigración irregular». Sin embargo, esa ayuda no ha tenido efecto real en el número de llegadas de extranjeros a través de vías ilegales, ya que esa cifra se ha duplicado desde 2019.

El Ejecutivo socialista ha respondido por escrito a una pregunta de Vox sobre las «razones por las que el Gobierno no ha tomado ninguna medida extraordinaria para mitigar la amenaza que supone la inmigración ilegal para la seguridad nacional de España».

La Administración central asegura que se «trabaja a favor de una migración regular, ordenada y segura». Para conseguirlo, defiende que ha abordado «la lucha contra las redes de tráfico de migrantes» y «las causas profundas de la migración irregular».

Desde el Gobierno recuerdan que existen «acuerdos de colaboración con más de 20 países» para «canalizar de forma segura y ordenada la inmigración». Y abunda en que, si se quiere frenar la llegada irregular de extranjeros, se debe establecer una «cooperación migratoria con los países de origen y tránsito».

A su vez, reconoce que «se ha intensificado la cooperación bilateral migratoria con los países africanos». Específicamente, el Gobierno se refiere a Mauritania, Senegal, Marruecos, Argelia y Gambia. Y recuerda que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, o el presidente han visitado esos lugares «para afrontar el desafío migratorio desde una perspectiva multidimensional».

Sin embargo, todas estas ayudas no han implicado una reducción de las llegadas de inmigrantes. De hecho, el último año marcó un hito como el año completo de Sánchez con más llegadas irregulares a España. Tanto es así que las cifras de llegadas prácticamente se han duplicado desde 2019. Entonces, entraron irregularmente 32.513 personas, mientras que en 2024 lo hicieron 63.970.

Más concretamente, el Ejecutivo socialista detalla las estrategias «a nivel operativo» que ha puesto en marcha para luchar «contra las redes de trata» y el tráfico de personas:

Despliegue de Policía Nacional y Guardia Civil . Su objetivo es «apoyar las labores de gestión migratoria y control fronterizo» de los países de origen.

. Su objetivo es «apoyar las labores de gestión migratoria y control fronterizo» de los países de origen. Ayudas presupuestarias directas . Estas medidas pretenden «contribuir a sufragar algunos de los gastos en los que incurren los socios africanos », entre las que están las «actividades de control fronterizo y la gestión migratoria».

. Estas medidas pretenden «contribuir a sufragar algunos de los gastos en los que incurren los », entre las que están las «actividades de control fronterizo y la gestión migratoria». Despliegue de oficiales de enlace extranjeros . Se establece personal de los socios en España y su «participación en centros de coordinación conjuntos».

. Se establece personal de los socios en España y su «participación en centros de coordinación conjuntos». Otros medios. Equipos conjuntos de investigación, entrega de material operativo, capacitación de las fuerzas de seguridad de los países socios, patrullas por tierra, mar y aire e intercambios permanentes de información operativa.

Un «delito especialmente grave»

En todo caso, el Gobierno valora la «lucha contra el tráfico de personas» como un «delito especialmente grave» al que presta «particular atención» a la hora de poner en marcha la «colaboración con los socios africanos».

Desde la llegada de Sánchez al Ejecutivo, «el importe total de las ayudas directas destinadas a la lucha contra la inmigración irregular, incluyendo al Reino de Marruecos, fue de 164.039.737 euros». Se trata de una partida presupuestaria con el título «cooperación internacional: ayudas directas».

Con cargo a otro apartado, el de «ayudas y subvenciones en el ámbito de la cooperación policial internacional», el Gobierno ha reconocido que se han entregado a países africanos los siguientes materiales «destinados a la lucha contra el tráfico de personas, la inmigración irregular y la vigilancia de fronteras».