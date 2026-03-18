La SEPI frena la operación de Indra con EM&E y habla de «conflicto de interés» para presionar a Escribano

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) acaba de emitir un comunicado pidiendo frenar la operación de fusión entre Indra y EM&E argumentando que puede exisitir un «posible conflicto de interés». Un movimiento que Moncloa realiza para intentar elevar la presión sobre el presidente de Indra, Ángel Escribano, porque la realidad es que la SEPI avalaba la operación hasta hace unos meses y nada ha cambiado desde entonces, salvo la relación personal de algunos miembros del Gobierno con el propio Escribano.

Según la comunicación remitida este mismo 18 de marzo, SEPI advierte de que, «pese a las medidas de mitigación ya adoptadas, el conflicto de interés sigue influyendo en el análisis de la operación». En este contexto, el accionista público reclama que cualquier decisión futura se adopte sin interferencias y con el único objetivo de maximizar el beneficio para Indra. Un arrebato de dignidad que no le había dado en más de un año, existiendo en todo momento el mismo problema.

La intervención de SEPI supone un claro toque de atención en plena batalla interna en torno al futuro de la compañía y su estrategia en Defensa. El mensaje es directo: no habrá luz verde mientras no se despejen completamente las dudas sobre la gobernanza y los posibles intereses cruzados en la operación. Y lo dicen en un contexto en el que lo que buscan es apartar al presidente antes de la operación, porque no consiguen que los accionistas den su brazo a torcer: apoyan a Escribano, y eso dificulta echarle a través de una votación.

En su comunicación, el organismo público subraya que la operación «no debe ser concebida como instrumento para resolver el conflicto de interés», sino que este debe eliminarse previamente. Es decir, rechaza que la propia operación se utilice como vía para normalizar una situación que considera irregular desde el punto de vista de gobierno corporativo. Lo curioso es que esta situación, si existe, es así desde antes incluso de nombrar a Ángel Escribano presidente de Indra. Es decir, sin que nada cambie, salvo el deseo de Moncloa de quitar a Escribano de su puesto, de pronto le parece a la SEPI (con Belén Gualda a la cabeza) que vuelve a existir el conflicto de interés.

Presión sobre la estrategia de Indra

La posible operación con EM&E se enmarca en la hoja de ruta de Indra para reforzar su división de Defensa y posicionarse como actor clave en los programas militares tanto en España como en Europa.

Sin embargo, la advertencia de SEPI introduce incertidumbre sobre los tiempos y la viabilidad del movimiento, y veremos hasta qué punto afecta a la cotización de Indra en la apertura del mercado mañana jueves.

Además, SEPI insiste en que cualquier decisión debe ser «lo más ventajosa para Indra», marcando como prioridad el interés de la compañía por encima de cualquier otra consideración, poniendo en duda que hasta ahora haya sido así, lo que en realidad deja en duda el propio papel de la SEPI hasta ahora.

En la práctica, la decisión de SEPI no cierra la puerta a la operación, pero sí la condiciona. La carta firmada por la presidenta de SEPI, Belén Gualda, eleva el tono institucional y deja constancia de los intereses de Moncloa y de la imposibilidad que está encontrando para relevar a Escribano del puesto sin recurrir a las filtraciones o a nuevas presiones.