El Consell de Mallorca culmina el sorteo de las últimas 1.069 plazas libres de alquiler turístico

El Consell de Mallorca ha celebrado este lunes el sorteo público que determina el orden de tramitación de las solicitudes presentadas en la convocatoria de 1.069 plazas para estancias turísticas en viviendas. El número que ha salido es el 621, a partir de este número se establece la orden de tramitación de las solicitudes, ha informado la institución insular en un comunicado.

Se trata de la convocatoria de la bolsa temporal de plazas para estancias turísticas en viviendas, aprobada el pasado mes de marzo por el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT).

La jornada se ha iniciado con la exhibición pública de la totalidad de los números participantes en el sorteo y, posteriormente, se han introducido dentro de una urna los 721 números correspondientes al número de solicitudes admitidas.

Finalmente, se ha extraído aleatoriamente el número 621 que determina la orden de tramitación de las solicitudes presentadas. El acto ha sido abierto al público y retransmitido en directo a través de los canales institucionales del Consell de Mallorca.

«Este sorteo es mucho más que un trámite administrativo. Es la demostración que las instituciones pueden actuar con transparencia, con objetividad y con igualdad de oportunidades para todo el mundo», ha dicho el conseller insular de Turismo, Guillen Ginard.

El responsable de la política turística de Mallorca ha recordado que con este sorteo «no se está creando nuevas plazas, ni se está aumentando el techo de plazas turísticas de Mallorca, ni incrementando la presión turística sobre la isla».

«Lo que se está haciendo es gestionar una bolsa temporal prevista por la normativa vigente, poniendo en circulación plazas que ya forman parte del sistema y haciéndolo con un procedimiento transparente, ordenado y sometido a control público», ha incidido.

Este sorteo, ha incidido, está integrado exclusivamente por plazas procedentes de bajas registradas en convocatorias anteriores y por las producidas durante los últimos meses.

«Significa más orden y más seguridad jurídica, favorecer la actividad legal ante la ilegalidad y dar oportunidades a aquellos ciudadanos que cumplen las normas y quieren desarrollar su actividad con todas las garantías», ha defendido Ginard.

La convocatoria incorpora una lista de espera con una vigencia de seis meses que permitirá adjudicar las plazas que se incorporen a la bolsa temporal como consecuencia de nuevas bajas que se puedan producir durante este periodo.

Ginard ha estado acompañado de la directora insular para la Oferta y la Calidad, Clara del Moral. El sorteo lo ha llevado a cabo el secretario general de la institución, Antoni Benlloch, en su calidad de fedatario público.