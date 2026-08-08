Persecución, puñetazos y patadas: padre e hijo, detenidos por la brutal agresión a un taxista en Playa de Palma

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres, padre e hijo, acusados presuntamente de agredir brutalmente a un taxista en el aparcamiento de una conocida sala de fiestas de Playa de Palma después de, según la investigación, seguirle durante varios kilómetros.

El episodio se produjo a principios del mes de julio y comenzó cuando el taxista se encontraba trabajando por la zona de Playa de Palma. Según relató posteriormente a los agentes, en un momento dado se percató de que un vehículo circulaba detrás de él de forma insistente y le lanzaba destellos de luz.

El conductor decidió no interactuar con los ocupantes del vehículo y continuó con su recorrido. Sin embargo, el automóvil siguió tras él durante varios kilómetros hasta que el taxista llegó al aparcamiento de una conocida sala de fiestas de Playa de Palma.

Fue en ese momento cuando la situación habría dado un giro violento. El taxista comprobó que el vehículo que llevaba siguiéndole continuaba detrás y que sus ocupantes se detuvieron junto a su taxi. Según consta en la denuncia, el copiloto del vehículo salió del automóvil y comenzó a lanzar puñetazos contra el taxista a través de la ventanilla. Ante el ataque, el conductor consiguió abandonar el habitáculo por la puerta del copiloto e intentó alejarse para pedir ayuda.

Pero la agresión, presuntamente, no terminó ahí. El hombre habría continuado atacándole junto a otro varón de mediana edad. Entre ambos, siempre según el relato de la víctima, golpearon al taxista hasta tirarlo al suelo, donde habría recibido nuevos puñetazos y patadas por diferentes partes del cuerpo.

La situación llegó a ser especialmente violenta y fueron otras personas presentes en la zona las que, según la denuncia, ayudaron a poner fin a la agresión. Ante la intervención de terceros, los dos presuntos agresores dejaron de golpear al taxista y abandonaron rápidamente el lugar a bordo del vehículo.

Como consecuencia del supuesto ataque, el conductor sufrió numerosas lesiones por todo el cuerpo, entre ellas policontusiones y una fractura de los huesos de la nariz. El taxista acudió posteriormente a dependencias de la Policía Local para interponer una denuncia por las lesiones sufridas. A raíz de la denuncia, los agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se hicieron cargo de la investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido e identificar a los responsables.

Los investigadores comenzaron entonces a realizar diferentes gestiones y diligencias para reconstruir la secuencia de los hechos. El objetivo era determinar quiénes eran los ocupantes del vehículo que, según la víctima, había seguido al taxi durante varios kilómetros antes de llegar al aparcamiento.

Tras las pesquisas realizadas, los agentes consiguieron identificar a los dos presuntos autores de la agresión. Según ha informado la Policía Nacional, se trataba de un padre y su hijo. Una vez comprobada su identidad, ambos hombres fueron detenidos por su presunta implicación en la agresión al taxista.

El caso ha generado especial atención por la violencia que, presuntamente, se empleó contra el conductor, que habría pasado de sentirse perseguido mientras trabajaba a terminar siendo atacado a golpes en el interior de un aparcamiento de Playa de Palma.

La investigación policial trata de esclarecer ahora todos los detalles del episodio y determinar exactamente qué ocurrió durante los kilómetros en los que el vehículo habría seguido al taxi y, posteriormente, durante la presunta agresión que dejó al taxista herido y con una fractura nasal.

Los dos detenidos permanecen vinculados a la investigación en calidad de presuntos autores, por lo que será la autoridad judicial la que determine las responsabilidades que pudieran corresponderles. Desde un primer momento, a los investigadores este caso y las versiones aportadas les han generado algunas dudas. Ahora, tratan de esclarecer si detrás de esta brutal agresión hay algo más.