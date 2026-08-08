La Policía Local cerrará al tráfico el día del eclipse la zona turística de Playa de Palma y pondrá más buses

La Policía Local cerrará la zona turística de Playa de Palma al tráfico privado y reforzará los buses el día del eclipse del próximo 12 de agosto.

El acceso a Playa de Palma estará restringido por vehículo privado, salvo algunas excepciones, pero se podrá llegar andando, en bicicleta o en transporte público, motivo por el cual se reforzarán las frecuencias de buses.

En esta línea, el Consistorio cerrará el tráfico en vehículo privado en la primera línea de playa a las 09:00 horas y en las salidas 6, 7A y 8 al mediodía. Además, se realizarán controles en las salidas 10 y 11 y se coordinará con el Ayuntamiento de Llucmajor para controlar otros accesos.

El Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 696279804 para que los ciudadanos puedan resolver sus dudas respecto al fenómeno. El horario de atención es de 09.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, aunque el día del eclipse será ininterrumpido de 09.00 horas a 21.00 horas.

Las únicas personas a las que se permitirá el acceso son residentes y trabajadores de la zona, clientes de establecimientos que tengan aparcamiento privado y personas que tengan que asistir a algún centro sanitario o tengan algún familiar en una escoleta o residencia.

En el caso de los trabajadores y clientes de los establecimientos, el primer edil ha recordado que es necesario tener una acreditación que permita acceder a Playa de Palma. Según ha afirmado, hasta ahora se han validado aproximadamente 7.000 credenciales. Asimismo, ha insistido en no dejarlo para el último día, ya que la información debe validarse.

Martínez ha hecho hincapié en el civismo y la responsabilidad y ha recordado que el eclipse «no es una fiesta alternativa ni complementaria».

En este sentido, y ante la posibilidad de que se produzcan festejos en Playa de Palma, el dispositivo policial «actuará hasta que sea necesario».

«Queremos que la gente recuerde el 12 de agosto por haber disfrutado de un fenómeno natural único y no porque se haya producido ninguna incidencia que entre todos podemos evitar con planificación, responsabilidad y colaboración», ha señalado el primer edil.

En este sentido, ha insistido en la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos y del resto de efectivos que participarán en el operativo.

«Las instituciones tenemos la obligación de poner todos los medios necesarios para garantizar que la jornada se desarrolle con todas las garantías y con total seguridad, pero también necesitamos la implicación de todos», ha afirmado.

Más restricciones

En esta línea, ha hecho un llamamiento a la implicación y la colaboración de la ciudadanía, y ha recordado las principales recomendaciones dirigidas a las personas que acudirán a Playa de Palma, entre ellas utilizar gafas homologadas para observar el eclipse, extremar las precauciones con menores, personas mayores y colectivos vulnerables, mantener limpio el entorno, respetar los accesos de emergencia y evitar conductas que puedan generar molestias al resto de asistentes o poner en riesgo la seguridad, como encender hogueras o lanzar petardos.

Además de las restricciones de acceso a Playa de Palma, las zonas de Na Burguesa y el castillo de Bellver estarán cerradas al público durante la jornada.

El alcalde también ha remarcado que, pese al fenómeno, Palma debe seguir funcionando con normalidad, especialmente las infraestructuras de los hospitales de Son Llàtzer y Son Espases, el puerto y el aeropuerto.

Finalmente, ha destacado algunas de las recomendaciones de cara al eclipse, como el uso de gafas homologadas, no ocupar las vías de emergencia, no encender hogueras o evitar conductas que pongan en riesgo la seguridad de otros.