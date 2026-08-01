El eclipse: gestionarlo como una emergencia para evitarla

El próximo 12 de agosto, miles de personas dirigirán la vista al cielo para contemplar el eclipse total de sol. Y nuestro objetivo es precisamente este: que todas las miradas permanezcan en el cielo. Cuando todo sale bien, el trabajo de los servicios de seguridad y emergencias apenas se ve. Porque nuestro trabajo consiste precisamente en anticiparnos a aquello que nadie quiere que ocurra.

Hace muchos meses que desde el Govern trabajamos en el plan de seguridad para el eclipse solar del próximo 12 de agosto. Un fenómeno extraordinario requiere medidas extraordinarias para poder disfrutarlo con seguridad y sin sobresaltos.

Las especiales condiciones de visibilidad del eclipse (al atardecer y justo antes de la puesta de sol); la fecha (en pleno verano y en el punto de máxima presión humana) y la singular geografía de nuestro archipiélago (con cuatro islas, bosques, montañas, acantilados y mar) convierten este acontecimiento en un reto de gestión apasionante para el Govern y, especialmente, para la Dirección General de Emergencias e Interior.

«Planteamos el dispositivo como una gran emergencia justamente para que no lo sea»

Por ello, desde el primer momento hemos planteado la gestión de todo el dispositivo como si fuera una gran emergencia, justamente para que no se convierta en ninguna emergencia. Por espectacular, histórico e irrepetible que sea el eclipse, nunca será para nosotros más importante que la seguridad de las personas y la protección de nuestro medio natural.

Para ello hemos diseñado un protocolo específico de actuación, el ECLIPBAL, que se complementa con el Plan Territorial de Protección Civil de las Islas Baleares (PLATERBAL), activado en fase de preemergencia desde el pasado 9 de julio.

Estos planes son los que nos permiten gestionar y coordinar un dispositivo en el que participan multitud de administraciones y fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias: Govern, Delegación del Gobierno de España en las Islas Baleares, consells insulares, ayuntamientos, Dirección General de Tráfico, Guardia Civil, Policía Nacional, policías locales, bomberos, bomberos forestales, agentes de medio ambiente, autoridades marítimas y portuarias y agrupaciones municipales de Protección Civil.

La colaboración de todas estas instituciones está siendo tan admirable como imprescindible. Gracias a ese trabajo conjunto llevamos meses avanzando, desde la recopilación de la información científica necesaria hasta el diseño de ECLIPBAL, pasando por la identificación de las zonas de riesgo y de observación.

No hay improvisación. Cada decisión responde exclusivamente a criterios técnicos de seguridad y protección civil. Aunque existen miles de lugares desde los que contemplar el eclipse, el Govern propone 26 zonas de observación oficial repartidas entre las cuatro islas, seleccionadas no solo por su visibilidad, sino también por su accesibilidad, capacidad y condiciones de seguridad.

Tampoco es un capricho blindar la Serra de Tramuntana, el resto de espacios medioambientales sensibles o las praderas de posidonia. Las restricciones previstas en una veintena de carreteras responden a una medida preventiva imprescindible para minimizar el riesgo de incendios y otras emergencias, proteger nuestro patrimonio natural y garantizar la intervención de los servicios de emergencia, si fuera necesario. El objetivo es evitar una afluencia masiva de vehículos que puedan suponer un riesgo. Aun así, se permitirá el acceso a residentes y personas que acrediten la necesidad.

«Queremos que sea una experiencia inolvidable por lo que suceda en el cielo y no por lo que ocurra en la tierra»

El plan está pensado para todas las personas que ese día estén en nuestras islas, sin distinciones ni prioridades. Sí, quiero aprovechar estas líneas para pedirles su colaboración. Estoy convencido de que la sociedad balear volverá a actuar con la responsabilidad y el seny que siempre ha demostrado ante situaciones de riesgo, ya sean tormentas, inundaciones o incendios.

Estamos ante un día histórico. Consulten la web eclipsisegur.caib.es, planifiquen con tiempo dónde verlo (y, si puede ser desde casa, mejor), háganse con unas gafas homologadas y disfruten de un fenómeno único.

Queremos que sea una experiencia inolvidable por lo que suceda en el cielo y no por lo que ocurra en la tierra. Si del próximo 12 de agosto todos recordamos únicamente la emoción de mirar hacia arriba, significará que entre todos habremos hecho bien nuestro trabajo.

* Pablo Gárriz Galván es el director general de Emergencias e Interior.