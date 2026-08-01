El profesor de ‘break dance’ detenido por agredir sexualmente a sus alumnas las obligaba a beber pócimas con su propio semen

La investigación sobre el profesor de baile de 25 años enviado a prisión provisional en Mallorca ha entrado en una nueva fase centrada en el análisis de las pruebas biológicas e informáticas incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Los laboratorios de Criminalística y análisis de datos analizan los vídeos en detalle, la composición de los brebajes y pócimas que el arrestado preparaba combinando su propio semen, orina y bebida isotónica, con las que engañaba a sus alumnas menores —de entre 8 y 13 años— asegurándoles que servirían para potenciar su rendimiento físico.

Fuentes de la investigación confirman que estos análisis completarán el expediente judicial junto con el volcado de miles de archivos de pornografía infantil y contenido manipulado mediante inteligencia artificial hallados en sus dispositivos informáticos.

Agentes de la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil han procedido a la detención e ingreso en prisión provisional de un profesor de baile de 25 años en Mallorca, acusado de agredir sexualmente de forma continuada a al menos cinco menores de entre 8 y 13 años, pertenecientes a la academia en la que impartía clases.

Al arrestado, de nacionalidad española y origen ecuatoriano, se le imputan delitos de corrupción de menores, agresión sexual, elaboración, tenencia y distribución de pornografía infantil, así como trato degradante. La titular del Juzgado de Guardia de Inca decretó este pasado jueves su inmediato encarcelamiento. La investigación judicial y policial sitúa el origen de los hechos objeto de denuncia, como mínimo, el pasado mes de marzo.

La investigación arrancó por una alerta de una asociación internacional de defensa de los menores al detectarse un paquete de vídeos y fotografías con contenido explícito de agresiones a una menor. Dicho material se distribuía activamente en aplicaciones de mensajería instantánea y en un foro de la Dark Web especializado en pornografía infantil.

Los especialistas de la UCO centraron sus pesquisas en un detalle clave: el estampado de una camiseta que aparecía en las grabaciones. La prenda conducía a un cartel publicitario de una asociación balear vinculada al break dance. A partir de ahí, el análisis de perfiles públicos en Instagram y TikTok permitió identificar a adultos del entorno con tatuajes característicos en los brazos, coincidentes con los que figuraban en los archivos investigados.

Según información a la que ha tenido acceso OKBALEARES, las víctimas eran alumnas de una academia de baile de la Part Forana de Mallorca donde impartía clases el ahora detenido. De hecho, en estos instantes, familiares y amigos del arrestado niegan las evidencias y justifican la ausencia del chico diciendo que se ha marchado de urgencia a Ecuador.

La investigación apunta a que las publicaciones en redes sociales permitieron además geolocalizar los distintos puntos donde se habrían cometido los abusos. Una de las víctimas identificadas es hija de una compañera de trabajo del detenido. Del mismo modo y, citando fuentes de la investigación, apuntan a que el sospechoso obligaba a las menores a someterse a prácticas degradantes e ingestas de fluidos corporales bajo el engaño de que servirían para optimizar su rendimiento físico y deportivo.

Durante el registro domiciliario practicado por los agentes el pasado 27 de julio, la Guardia Civil incautó numeroso material informático, teléfonos móviles, tabletas y unidades de almacenamiento masivo con miles de archivos de contenido pedófilo. El detenido ya contaba con un antecedente por agresión sexual registrado en mayo de 2023.