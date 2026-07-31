El desgarrador lamento de una vecina de Ceuta ante la avalancha migratoria: «¡Estoy rodeada! ¡tengo miedo!»

Ceuta vive sus horas más críticas en años. El jueves, decenas de miles de ilegales cruzaron hacia la ciudad autónoma a nado y sorteando el espigón que separa el territorio español de Marruecos, en lo que las autoridades ya describen como una de las mayores crisis migratorias registradas en el enclave. Según cifras del Gobierno de Ceuta, 60.000 inmigrantes habrían entrado en España por este punto fronterizo en apenas 24 horas, una magnitud sin precedentes que ha desbordado por completo la capacidad de respuesta del Estado en una ciudad de poco más de 83.000 habitantes.

El testimonio de una vecina de la ciudad, recogido este viernes, resume el estado de angustia que atraviesa buena parte de la población ceutí. «¡Necesitamos a los militares en la calle! No están, estamos solos, no podemos llamar a la Policía y a la Guardia Civil porque no dan abasto», denuncia, visiblemente afectada. «Necesitamos ayuda urgente. De verdad, esto es indignante», añade.

La mujer describe una sensación de desamparo que, según relata, se ha instalado en el día a día de los vecinos desde que comenzó la avalancha. «¡Yo estoy rodeada, tengo miedo! Cómo no voy a tener miedo si tengo ganas hasta de llorar», confiesa. «No se puede. Esto no se puede, de verdad, necesitamos ayuda. Es que estoy temblando», relata entre lágrimas, subrayando que la magnitud de lo vivido «es para vivirlo» para poder comprenderlo en toda su dimensión.

Su testimonio no se limita a la situación de Ceuta. La vecina extiende su advertencia al conjunto de la frontera sur de la Unión Europea. «Esto es una invasión, han empezado por Ceuta. Pero esto es la frontera a España, a Europa», sostiene. «Hoy ha sido Melilla, mañana será Canarias, pasado será Tarifa. De verdad, es que no hay derecho», zanja.

La crisis ha desbordado a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. La Guardia Civil y la Policía Nacional, presentes en la zona fronteriza, han visto cómo sus efectivos resultaban insuficientes ante una entrada masiva que se produjo simultáneamente por vía marítima y a pie, bordeando el espigón que separa Ceuta de la localidad marroquí de Castillejos.