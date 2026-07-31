Hasta Compromís critica a Puig por enchufar a su sobrino político: «¿Para qué lo quiere si está en París?»

Hasta Compromís, la coalición nacionalista que forma parte de los socios del gobierno de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, ha cargado este viernes contra el ex presidente de la Generalitat Valenciana y actual embajador permanente de España ante la OCDE, el socialista Ximo Puig, por enchufar al hijo de una hermana de su prometida y futura esposa, la exconsellera de Justicia Gabriela Bravo, como su chófer dentro de unas de las plazas a su libre designación que le otorga el estatuto de ex presidentes del gobierno valenciano, con un salario anual que muchos españoles no alcanzan ni en varios años: 43.000 euros, con cargo a la Generalitat Valenciana. «¿Para qué quiere Ximo Puig un chófer si está en París?», ha expresado Joan Baldoví al respecto.

PP y Vox también han cargado contra Ximo Puig. En el caso de los populares, su portavoz parlamentario en las Cortes Valencianas, Nando Pastor, ha criticado la «hipocresía» de los socialistas. Y ha recordado que hace unos meses «señalaron como objetivo político a una mujer», en referencia a la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, «por el mero hecho de ser pareja de una persona». Y, frente a ello, «hoy callan e intentan justificar que se contrate al sobrino de Gabriela Bravo, pareja de Ximo Puig, con un sueldo público», lo que ha calificado de «mucha falta de coherencia y mucho doble rasero».

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha deslizado que «igual había otras personas con capacidad para ocupar ese puesto y no el sobrino de la pareja de Ximo Puig».

Ximo Puig es en la actualidad y desde febrero de 2024 embajador permanente de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y vive en una residencia oficial en París. Hasta ese momento, y tras perder la presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2023, Ximo Puig ostentó la presidencia del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas y Sánchez lo convirtió, también, en senador.

Esto último, después de que durante algún tiempo se especulase con su incorporación como ministro al gobierno. Concretamente, de Política Territorial. Cosa que, finalmente, no sucedió.

Por lo que a los socialistas respecta, su portavoz en las Cortes Valencianas, José Muñoz, ha efectuado una encendida defensa de Ximo Puig, sin el más mínimo atisbo de crítica: «Si de algo no se puede acusar a Ximo Puig es de no trabajar». Muñoz ha tildado a Ximo Puig como «el gran estajanovista de la política valenciana».

Se da la circunstancia de que precisamente José Muñoz calificó el proceso que siguió la pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, para lograr un puesto de trabajo en la Diputación de Valencia, de «enchufismo» y al propio presidente de la Generalitat de «jeta con trienios». Sus valoraciones, cuando afectado ha sido Ximo Puig, no han tenido nada que ver con estas calificaciones al actual jefe del Consell.