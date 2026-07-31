Qué dice la sentencia del supremo sobre los inmigrantes que entran a nado en España

Dicen que hecha la ley, hecha la trampa. La sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las denominadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que llegan a nado a España considera que esta acción no comete ninguna ilegalidad, dado que, al no existir una frontera física que separe ambos territorios, las personas que opten por tomar esta vía para acceder a España encuentran un vacío legal al que ampararse.

Esta sentencia, conocida a principios de este mes, interpreta que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, de 2015, no permite aplicar el rechazo en frontera a los inmigrantes interceptados en alta mar. Una medida que hace que se ralentice el proceso de devolución de estas personas a su país.

¿Qué dice la sentencia del Tribunal Supremo?

Una sentencia que dicta que «las disposiciones de esta Ley son aplicables en todo el territorio nacional, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, hayan asumido las comunidades autónomas en el marco de la Constitución», por lo que impide la actuación del gobierno de Ceuta para poder retener la entrada de los migrantes.

Esta disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, de 2015, aclara, en su primer punto, que «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España», sin embargo, la sentencia del Tribunal anula esta medida para aquellos que accedan a nado a través del mar, dado que no existe ninguna línea fronteriza que delimite el territorio correspondiente a cada país.

Asimismo, la sentencia añade que «nada impediría que, de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza, pudiera ser de aplicación la referida disposición adicional décima a quienes pretendieran cruzar irregularmente la frontera superando esos elementos de contención marítimos». Una medida que ya ha anunciado Sánchez para contener la entrada de estos inmigrantes a través de la colocación de unas boyas fronterizas.

¿Cuántos inmigrantes han entrado hoy en Ceuta?

Como ya hemos mencionado, esta ley ampara la detención de aquellos que accedan a nado, por lo que, aprovechando el vacío legal, más de 60.000 personas han accedido a Ceuta a través del mar. Aunque algunos están volviendo a territorio marroquí, todavía continúan entrando en masa desde el otro lado de la frontera, cruzando la frontera por el mar.

¿Cuántos habitantes hay en Ceuta?

Unos datos que, en comparación con la población actual que tiene Ceuta, corresponden al 72% de esta. Estamos hablando de que, en comparación con la masa de población que tiene España, es como si entrasen un total de 34 millones de personas. Unos datos que suponen una entrada en masa de inmigrantes como nunca antes vista en España, generando una inseguridad entre los socios europeos de nuestro país ante la incapacidad de ofrecer garantías en lo relativo a la seguridad fronteriza.