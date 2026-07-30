Miles de marroquíes entran en España de forma ilegal al grito de «¡Viva Pedro Sánchez!»

La crisis migratoria que vive desde hace días la ciudad autónoma de Ceuta ha alcanzado este jueves su punto más álgido y a la vez más preocupante. La Guardia Civil estima que en las últimas 24 horas, más de 5.000 inmigrantes ilegales –la televisión marroquí ya habla de 30.000– procedentes en su mayoría de Marruecos han entrado en territorio español y algunos de ellos han sido captados alabando al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, mientras escapaban corriendo de los agentes y se introducían en Ceuta.

En plena carrera, uno de los miles de inmigrantes ilegales que han entrado a nado en Ceuta por la frontera del Tarajal ha utilizado la cámara que le grababa para pronunciarse en favor del jefe del Ejecutivo. «¡Viva España y viva Pedro Sánchez!», ha gritado, con gestos de celebración, este joven inmigrante que ha conseguido escabullirse de la Guardia Civil tras entrar por vía marítima en la ciudad autónoma.

El Gobierno de España ha comunicado en la mañana de este jueves a Ceuta que no puede declarar la situación de emergencia nacional, como reclamaba el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, en sendas entrevistas concedidas a primera hora del día, antes incluso de que la situación superara las expectativas de gravedad del Ejecutivo autonómico. El Ministerio del Interior asegura que no es posible activar la emergencia nacional por una crisis migratoria, ya que esta sólo está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos.

Las imágenes, captadas por el diario local El Pueblo de Ceuta, muestran a inmigrantes ilegales procedentes de Marruecos, eminentemente jóvenes, cruzando a toda prisa la frontera tras llegar a nado al espacio de entrada a territorio español. El júbilo ha llevado a algunos a gritar, incluso mencionando a Pedro Sánchez, en un escenario en el que hay que tener en cuenta tanto la regularización masiva que aporta el Gobierno español como la decisión del Tribunal Supremo de determinar que las devoluciones en caliente no se pueden aplicar a quienes entren a nado en Ceuta y Melilla.

Ceuta, con una población censada de menos de 85.000 ciudadanos, cuenta, sólo en las últimas 24 horas, con alrededor de 5.000 inmigrantes que han logrado entrar de manera ilegal durante la avalancha que sufre la ciudad autónoma. Esta crisis migratoria ha puesto al límite a la localidad, con los servicios completamente desbordados y los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil sobrecargados y sin los refuerzos necesarios para frenar la situación.

En los días previos, según los datos oficiales con los que cuenta el Gobierno de Ceuta, se habían recibido en 10 días más de 1.500 inmigrantes, lo que ya representaba más de un 2% de la población total de la ciudad fronteriza.