La AEMET manda un aviso a España por el diluvio del año: tormentas, granizo y una masa de aire polar que va a dejar 10 grados menos

Tras un verano marcado por las altas temperaturas y las constantes olas de calor, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de cambios drásticos en los termómetros a partir de mañana miércoles. Una masa de frío se aproxima hacia la península, lo que va a provocar una caída de las temperaturas de hasta 10 grados y tormentas en varios puntos de nuestro país que podrían llegar acompañadas de granizo.

Un cambio radical con respecto al tiempo que viene acompañando a estas semanas pasadas, donde se llegaron a registrar máximas de hasta 46 grados en zonas del norte peninsular y los litorales de Valencia y Alicante, en donde también se mantuvieron en unos 40 ºC constantes durante todo el día.

Tormentas fuertes en el norte peninsular

Si partimos la península por la mitad, la zona norte será la que más afectada se encuentre por este descenso de las temperaturas. Aunque la jornada del miércoles se presente ya con «posibles chubascos y tormentas», según las predicciones de los expertos, el bajón importante se empezará a notar a partir del jueves. Es ahí donde los termómetros caerán hasta 10 ºC en varias comunidades.

Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Castilla y León o Madrid son algunas de las comunidades en las que más se notará esta masa de aire frío. La Aemet advierte de que el sol predominará en casi toda la península durante mañana miércoles, pero que el ambiente se irá inestabilizando a medida que avance la jornada en zonas del Cantábrico.

19/08 12:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, temperaturas máximas, lluvias, costeros, vientos y rissagas. Nivel máximo de aviso: rojo.

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Adiós al calor extremo del verano

Esta entrada de aire frío pondrá punto final a la continuidad de calor extremo que ha predominado en toda España durante todo el verano. Un periodo estival marcado por los incendios forestales, a los que el calor y las altas temperaturas han potenciado enormemente, llegando a provocar los mayores incendios de la historia de España.

Este descenso será bastante notable en las comunidades del nordeste, así como en varios puntos del interior, donde se espera que caigan las temperaturas, ofreciendo jornadas más agradables y reduciendo el bochorno del calor. Esta caída se mantendrá durante toda esta semana, donde en muchos puntos de la península podrían no llegar a alcanzarse ni los 30 ºC.