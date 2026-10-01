Jorge Rey manda un aviso serio por lo que podría estallar hoy en España: «Las tormentas del jueves 1 y viernes 2 se triplican»

Jorge Rey, el joven burgalés conocido en redes sociales por sus predicciones del tiempo basadas en las cabañuelas, ha lanzado una nueva advertencia en su último vídeo de YouTube. Según su pronóstico, las tormentas asociadas a la dana que afecta a España este jueves 1 y viernes 2 de octubre se duplicarán e incluso se triplicarán. En la zona de Gerona, afirma, podrían acumularse hasta 250 litros en solo 24 horas y más de 300 hasta el domingo. «Esto es una barbaridad», ha advertido.

El aviso rojo, en el litoral valenciano

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado de naranja a rojo el nivel de aviso por precipitaciones en todo el litoral valenciano. El aviso rojo rige desde las 18:00 de este jueves hasta las 02:00 de la madrugada; antes y después, se mantiene en naranja. El organismo advierte de que podrían registrarse hasta 160 litros por metro cuadrado en apenas dos horas.

Las precipitaciones más intensas se esperan en Castellón, Valencia, el litoral norte de Alicante y el sur de Tarragona. En Cataluña, el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) concentra la alerta en las Tierras del Ebro, con avisos naranjas hasta el mediodía del viernes ante la posibilidad de superar los 150 litros por metro cuadrado en seis horas. En el noroeste de la Región de Murcia, la Aemet mantiene un aviso naranja por acumulaciones de 30 milímetros en una hora entre las 14:00 y la medianoche de este jueves.

La previsión de Jorge Rey para el fin de semana

Jorge Rey sostiene que esta dana se quedará al menos hasta el domingo y señala a Valencia y Murcia como las zonas más afectadas. Para el domingo 4 de octubre pide precaución. A partir del día 5, anticipa más lluvias y un ambiente ya otoñal.

Medidas ante el temporal

En la Comunidad Valenciana, el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido extremar la precaución por el riesgo de crecida de barrancos. Ha destacado la complejidad de la situación en las zonas litorales y prelitorales. La Generalitat activó los servicios de emergencia de forma anticipada, desde la madrugada, antes de que entrara en vigor el aviso naranja.

Las autoridades regionales han calificado la jornada de «muy adversa». Se han suspendido las clases por la alerta y la cadena de supermercados Consum ha cerrado sus tiendas en las zonas afectadas.