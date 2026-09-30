La AEMET avisa del cambio de tiempo y Jorge Rey señala el día clave: lluvias, tormentas y un ambiente más otoñal llegan a España

España afronta este miércoles 30 de septiembre un nuevo cambio en el tiempo después de varios días marcados por temperaturas excepcionalmente altas. La AEMET prevé una jornada inestable, con lluvias, tormentas y el avance de un frente atlántico, mientras Jorge Rey también ha puesto el foco en este miércoles como uno de los momentos importantes del primer episodio plenamente otoñal. El contraste será notable entre unas zonas y otras, ya que mientras el norte tendrá que sacar el paraguas, el sur todavía mantendrá valores propios de un ambiente cálido.

La AEMET avisa de las lluvias

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología apunta a una jornada marcada por la nubosidad y las precipitaciones. El frente atlántico avanzará desde el oeste y dejará cielos muy nubosos o cubiertos en buena parte de la península, especialmente durante la segunda mitad del día. Las lluvias serán más persistentes en el Cantábrico oriental y el Pirineo occidental, mientras Galicia y el oeste del Sistema Central también recibirán precipitaciones.

La situación será especialmente inestable en algunas zonas del nordeste. La AEMET contempla precipitaciones que pueden ser fuertes o muy fuertes en determinados puntos y tormentas en áreas del este de Castilla-La Mancha y la Ibérica sur. En el litoral y prelitoral catalán, además, persiste el riesgo de episodios de lluvia intensa. El viento también será protagonista, con rachas fuertes o muy fuertes en algunas zonas expuestas.

Jorge Rey señala este miércoles

Jorge Rey también ha situado el miércoles 30 como una fecha destacada dentro de este cambio meteorológico. En sus últimas previsiones, el joven divulgador habla de la llegada de «el primer frente otoñal del año» y señala especialmente el periodo comprendido entre la tarde del miércoles y la jornada del jueves. Según sus declaraciones recogidas por medios de comunicación, las mayores acumulaciones podrían concentrarse en el norte y noroeste.

La previsión de Jorge Rey coincide en este punto con el escenario que muestran los modelos meteorológicos y la predicción oficial, ya que el calor pierde protagonismo y las lluvias ganan terreno. Sin embargo, sus predicciones basadas en las cabañuelas no tienen el mismo carácter científico que las predicciones meteorológicas de la AEMET, que se elaboran mediante modelos numéricos y análisis profesionales.

El sur todavía tendrá calor

El cambio no será igual en toda España. Aunque las temperaturas han descendido de forma importante respecto a los valores alcanzados durante el episodio cálido de los últimos días, varias zonas del sur todavía superarán los 30 grados este miércoles. Sevilla, Córdoba o Badajoz se mantienen entre las capitales con registros máximos elevados, mientras que otras zonas del centro y norte tendrán un ambiente bastante más fresco.

En Madrid, por ejemplo, la AEMET sitúa la jornada en valores más propios de estas fechas, con temperaturas claramente alejadas de los registros extremos de jornadas anteriores. El descenso térmico será más perceptible en el norte y oeste, mientras que el Mediterráneo y buena parte del sur conservarán temperaturas relativamente suaves o cálidas.