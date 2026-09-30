Álvaro Pedrera, experto en plantas, alerta del hábito que está acabando con tus macetas sin que te des cuenta: «Provoca hojas amarillas y raíces podridas»

El experto en plantas Álvaro Pedrera ha publicado un vídeo en las redes sociales en el que ha avisado sobre uno de los errores que más se cometen a diario de forma inconsciente y que más puede perjudicar a estos seres vivos: un exceso de regado. El profesional de la jardinería ha explicado en uno de sus vídeos que esto se tiene que hacer teniendo en cuenta unos condicionantes y, si no se siguen los pasos, puede afectar de forma muy negativa a la planta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los cuidados exactos para las plantas y la mejor forma de regarlas a diario.

«Regar una vez a la semana es un error», esto dice el titular del vídeo publicado por el experto en jardinería Álvaro Pedrera, en el que avisa a las personas que tengan una planta de los peligros que puede conllevar un exceso de regado para la misma. «Si riegas tus plantas una vez a la semana como rutina, siento decirte que estás cometiendo uno de los errores que más plantas se ha cargado», dice en el mensaje publicado junto a un vídeo en el que deja claro que «cada planta necesita un ritmo distinto». Álvaro Pedrera deja claro que esto dependerá de la planta, ya que también influyen otros factores como:

La luz que recibe

El tipo de maceta

El sustrato

La época del año

El aviso de un experto en plantas

«Si riegas las plantas al menos una vez a la semana como rutina, siento decirte que estás cometiendo uno de los errores que más plantas se ha cargado», comienza diciendo en un vídeo en el que deja claro que esto podría acabar afectando negativamente a la planta.

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«Cada planta necesita agua a un ritmo distinto y no sólo depende de la planta; también influye la luz que recibe, el tipo de maceta, la tierra o la época del año», dice a la vez que argumenta su explicación. «Si tú vas a tu calendario semanal y piensas: ‘Hoy es día de regar’. Si lo haces por inercia y sin entender qué es lo que la planta necesita. Ahí es cuando empieza el problema: hojas amarillas, raíces podridas, y tú sin saber muy bien por qué», cuenta. Este jardinero también avisa de que esto puede no pasarte ahora, pero sí en los cambios de estación o después de realizar un trasplante.

Así que, si quieres evitar que la planta que acabas de comprar sufra problemas como el exceso de hojas amarillas o que se pudran las raíces, tendrás que informarte con exactitud de los procesos de regado que necesita. Porque, según avisa este experto en jardinería, no todas las plantas necesitan la misma medida de riego.