Maru Latournerie, florista profesional, sobre las plantas para pisos pequeños: «El mayor error es pensar que necesita más agua para compensar la falta de luz»

Las plantas de interior permiten llenar de vida cualquier vivienda, incluso cuando los metros cuadrados son escasos. Pero elegir una especie adecuada no basta: también hay que conocer sus necesidades de luz, riego y espacio.

Maru Latournerie, jefa de producto y diseño de Colvin, explica a OKDIARIO qué plantas recomienda para pisos pequeños y cuáles son los errores más habituales al cuidarlas.

Estas son las plantas que recomienda Maru Latournerie para pisos pequeños

Vivir en un apartamento de menos de 60 metros cuadrados no obliga a renunciar a las plantas. Según Maru Latournerie, especialista en flores, la clave consiste en elegir especies que aporten valor decorativo sin ocupar demasiado espacio.

Las orquídeas son una de sus principales recomendaciones. Aunque existe la creencia de que resultan difíciles de cuidar, la experta las describe como plantas resistentes, agradecidas y con una floración que puede prolongarse durante meses. Su porte compacto facilita colocarlas en viviendas con poco espacio.

El anthurium también encaja en este tipo de hogares. Ocupa poco, aporta color durante mucho tiempo y necesita un mantenimiento sencillo. Otras alternativas son la peperomia y el aglaonema, dos especies que destacan por su tamaño y facilidad de cuidado.

¿Qué características debe tener una planta para un apartamento pequeño?

Latournerie aconseja buscar plantas con crecimiento lento o vertical, que no necesiten macetas grandes y toleren las condiciones habituales de interior. También conviene valorar la resistencia a pequeños descuidos en el riego y a los cambios de temperatura.

La elección depende de la luz disponible y del tiempo que cada persona pueda dedicar a su mantenimiento. Por eso, la experta recomienda adaptar la especie a la vivienda, en lugar de escogerla únicamente por su aspecto.

¿Qué plantas sobreviven mejor con poca luz natural?

La aspidistra, el aglaonema y algunos helechos toleran bien los ambientes con iluminación reducida. Sin embargo, ninguna planta puede vivir indefinidamente en una habitación completamente oscura. Todas necesitan luz para realizar la fotosíntesis, aunque la cantidad varía según la especie.

El principal error en estas estancias consiste en aumentar el riego para compensar la falta de luz. «El mayor error es pensar que necesita más agua para compensar la falta de luz», explica Latournerie.

Cuando una planta recibe poca iluminación, crece más despacio y consume menos agua. El exceso de riego puede convertirse entonces en el problema principal.

También recomienda evitar rincones donde la planta no reciba nada de luz durante semanas.

¿Cuáles son las plantas de interior más fáciles de cuidar?

Las orquídeas, las aspidistras y las suculentas figuran entre las opciones que Latournerie recomienda a quienes tienen poco tiempo. Los cactus, las suculentas y las yucas necesitan menos agua que otras especies, aunque también pueden sufrir por un riego excesivo.

La falta de drenaje y elegir una planta sin tener en cuenta la luz disponible son otros errores frecuentes. Cada especie requiere cuidados diferentes, por lo que no conviene aplicar la misma rutina a todas.

¿Qué plantas recomienda para dormitorios, baños y cocinas?

En dormitorios, Latournerie destaca las peperomias, las aspidistras y las orquídeas, siempre que estas últimas reciban buena luz indirecta.

Para baños, el spathiphyllum, los helechos, el aglaonema y la peperomia pueden adaptarse bien a una mayor humedad ambiental. Aun así, recomienda ventilar para evitar el exceso de condensación y la aparición de moho.

En cocinas con suficiente luz, las aromáticas como la albahaca, la menta y el romero son alternativas útiles. Para quienes buscan plantas ornamentales, la peperomia y el aglaonema toleran los cambios de temperatura habituales de esta estancia.

La experta también aconseja tener en cuenta la convivencia con mascotas. La calathea, la maranta, la peperomia, la pilea y la palma de salón son opciones que recomienda para hogares con perros o gatos.