Los geranios están bien, pero esta otra planta es igual de colorida y resiste el calor y el frío al mismo tiempo

Encontrar una planta que aporte color durante todo el año y que, encima, aguante tanto una ola de calor como una helada repentina no es una tarea sencilla. La mayoría de las opciones típicas de jardín, empezando por el propio geranio, rinden mejor en una sola estación y necesitan cuidados constantes para no marchitarse en cuanto cambia el tiempo de forma brusca.

Hay, sin embargo, una opción que muy pocos aficionados a la jardinería tienen en su lista de favoritas, a pesar de cumplir con las dos condiciones a la vez. Se vende en cualquier vivero, no exige demasiados cuidados y su floración coincide precisamente con la época del año en la que la mayoría de las plantas de exterior ya han perdido todo su color, justo cuando más falta hace.

Conociendo al brezo rosa, la planta que compite con el geranio en color

La protagonista es el brezo rosa, conocido científicamente como Erica gracilis, una planta arbustiva de pequeño tamaño (no suele superar los 40 centímetros) originaria de Sudáfrica que también crece de forma espontánea en Canarias.

Sus flores, de un rosa intenso y muy numerosas, cubren por completo los tallos y actúan como un auténtico imán para las abejas, lo que la convierte en una opción interesante también para quienes cuidan su jardín pensando en los polinizadores.

A diferencia del geranio, que sufre en cuanto llegan las primeras heladas, esta planta tolera temperaturas bajo cero sin apenas resentirse y aguanta también el calor moderado del verano, siempre que no reciba sol directo en las horas centrales del día.

Justamente, esa doble resistencia explica por qué cada vez más jardineros la eligen para tener color en el balcón durante casi todo el año, incluso en zonas con inviernos duros.

¿Cuándo florece esta planta y por qué llena de color el otoño y el invierno?

Mientras los geranios entran en pausa con la llegada del frío, el brezo rosa hace justo lo contrario. Su floración arranca en otoño y se prolonga durante varias semanas, tapizando los tallos de un rosa uniforme que aguanta perfectamente las primeras heladas del año.

Probablemente por eso se ha convertido en una de las plantas favoritas para centros decorativos de temporada, combinada muchas veces con ciclámenes y coníferas enanas.

Mientras tanto, el rango de temperatura en el que mejor se desarrolla se sitúa entre los 18 y los 23 grados, aunque su verdadero valor está en los extremos: soporta heladas moderadas sin perder las hojas y también resiste picos de calor puntuales, algo poco frecuente entre las plantas de floración otoñal.

Podría afirmarse entonces que esa versatilidad la convierte en una apuesta segura tanto para el norte como para el sur de España.

Cuidados básicos: cómo mantener el brezo rosa sano en casa

El cuidado de esta planta es sencillo si se respetan un par de condiciones básicas. Necesita un sustrato ácido, con un pH de entre cuatro y seis, similar al que se usa para azaleas o camelias, y un buen drenaje que evite el encharcamiento.

Por un lado, el riego debe mantener la tierra ligeramente húmeda de forma constante, preferiblemente con agua de lluvia o sin cal, con una frecuencia semanal en invierno que puede subir a dos veces por semana en los meses más calurosos.

Por otro lado, en cuanto a la ubicación y el mantenimiento, conviene tener en cuenta varios puntos:

La luz debe ser abundante pero filtrada : crece mejor con mucha claridad natural, evitando el sol directo de las horas centrales en verano.

: crece mejor con mucha claridad natural, evitando el sol directo de las horas centrales en verano. El trasplante conviene hacerlo cada dos años, en primavera , a una maceta ligeramente más grande y retirando las raíces dañadas.

, a una maceta ligeramente más grande y retirando las raíces dañadas. La cochinilla y el pulgón son las plagas más habituales que hay que vigilar, junto con hongos si el sustrato se encharca.

son las plagas más habituales que hay que vigilar, junto con hongos si el sustrato se encharca. No es tóxica para las mascotas, aunque conviene evitar que la mordisqueen en grandes cantidades.

¿Con qué otras plantas resistentes se puede combinar la Erica gracilis?

Junto a él, expertos en jardinería suelen recomendar la lavanda, que soporta veranos secos y calurosos igual de bien que los inviernos fríos, o la pyracantha, capaz de tolerar heladas de hasta 15 grados bajo cero y calores de 35 grados en la misma temporada, sin apenas cuidados adicionales.

Además, en maceta, el brezo rosa combina especialmente bien con plantas de hoja perenne y tonos verdes oscuros, que resaltan aún más su color.

Y como hemos mencionado previamente, también funciona en composiciones junto a coníferas enanas o ciclámenes, formando esos centros decorativos tan habituales en la entrada de las casas durante el otoño y el primer tramo del invierno, cuando más falta hace un toque de color.

Por último, quien quiera probarla no tiene que esperar a que llegue el frío: en los viveros y centros de jardinería españoles el brezo rosa ya está disponible en maceta desde finales de septiembre, lista para plantar directamente y sin necesidad de trasplante previo.