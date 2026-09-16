El Barcelona es un relámpago. En medio del diluvio, el líder de la Liga alargó su pleno de victorias en las seis primeras jornadas con una nueva goleada ante el Racing de Santander (7-2). Los culés, que han marcado al menos cuatro goles en seis de los siete partidos que han jugado esta temporada, se impusieron a los cántabros cómodamente con hat-trick de Raphinha, que ya lleva ocho, dos golazos de Joao Cancelo, aunque el segundo se lo dieron en propia puerta a Asier Villalibre, otro de Gabriel Jesús, que estrenó su casillero como azulgrana, y el séptimo de Lamine Yamal en el 90′. Maguette Gueye recortó distancias en la primera parte en un barullo y Zabiri aprovechó una enorme cantada de Szczesny. De nada sirvieron.

Munuera Montero señaló tres penaltis a favor del Barça. El primero y el tercero los mandó a la red Raphinha, pero el segundo, justo antes del descanso, lo lanzó Lamine y se topó con una mano de Julen Agirrezabala, que fue de lo poco destacable del Racing. El ’10’ pudo resarcirse con su gol al final. José Alberto López introdujo medio equipo nuevo y los suyos lo notaron ante el vigente campeón, que recuperaba así el liderato en solitario con tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid antes del derbi.

En un encuentro marcado por la tormenta en el Camp Nou, el Barcelona salió a machacar… no fuera a ser que se suspendiese. Hansi Flick también metió cuatro cambios y acertó de lleno, sobre todo con Cancelo. El portugués, actuando en el lateral izquierdo, abrió la lata a los ocho minutos. Raphinha forzó el primer penalti y lo marcó él mismo en el 250, pero el Racing recortaba con un churro de gol de Maguette.

Fue un espejismo, pues Cancelo volvería a inventarse un misil poco después que tocó en Villalibre y se fue a la red y Raphinha, a pase de Dani Olmo, haría el 4-1 antes del descanso. Zabiri dio otro hilo de esperanza a un Racing que incluyó a sus titulares pasada la hora de juego, pero el máximo goleador de la Liga aparecía de nuevo desde los 11 metros para cerrar definitivamente la puerta a los cántabros.

Flick introdujo a Gabriel Jesus, que firmó un gran gol al primer toque en una postura que recordó al Camp Nou al mejor Luis Suárez. Lamine se sumó a la fiesta tras sus fallos al rematar para dentro un pase de Karim Adeyemi. Auténtico partidazo el del alemán también. Antes, el campeón del mundo había perdonado una pena máxima y le habían anulado un tanto.

El Barça demostró que un campeón siempre busca más y dio una lección a sus perseguidores. Lo único negativo en el conjunto azulgrana fue la lesión de Joan García, que antes del descanso sufrió un resbalón que le impidió continuar en el choque.