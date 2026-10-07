Messi no falla en su despedida con Argentina y marca un gol de penalti ante Benín

Los 39 años fueron un solo número para Leo Messi hasta el final. El delantero se despidió de Argentina con una última exhibición futbolística en el partido amistoso contra Benín en el Monumental. A pesar de que su despedida partía sin la presión de tener que ser determinante, el futbolista fue el mejor del partido, regalando dos golazos a Nicolás Otamendi y Nico Paz que fueron claves antes de su gol de penalti.

Y desde el primer minuto fue incansable. Pidió todo el rato la pelota y estuvo los primeros 45 minutos buscando el gol una y otra vez. Rozó el primero con un pase magistral con el exterior de Lautaro Martínez y con una falta que paró el portero rival. Sin embargo, su faceta como asistente se mantuvo impoluta. Nada más empezó la segunda parte, Argentina pisó el acelerador. En el 48′, Leo botó un balón desde el córner para ponérselo milimétricamente en la cabeza de Otamendi para abrir el marcador. Un gol que desató a su equipo y dejando la imagen de todo el equipo elevando a Messi al cielo del Monumental.

A los pocos minutos, la entrada de Nico Paz subió la marcha de la selección albiceleste. Messi se filtró hacia dentro para habilitarle y soltar un misil colocado con rosca para marcar el segundo del partido. Dos asistencias, pero aún le faltaba el gol. Giay recibió una dura entrada dentro del área y el árbitro pitó penalti. Leo Messi, con toda la tranquilidad del mundo, puso el balón en el punto y la mandó a la escuadra para marcar su gol más especial.