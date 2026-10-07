Milei agradece a Messi en su último día con Argentina: «Has mostrado al mundo que con esfuerzo nada es imposible»

Javier Milei, presidente de Argentina, ha puesto su granito de arena para mostrar su agradecimiento a Leo Messi por todo lo que ha dado a su selección. El máximo dirigente aprovechó el partido de despedida del futbolista para publicar un mensaje en redes sociales felicitándole por su compromiso en el país y el ejemplo que supone para las futuras generaciones como ejemplo de perseverancia y compromiso durante tantos años.

A través de su perfil de Twitter, Milei compartió un mensaje junto con fragmentos de entrevistas en las que destacó la importancia de tener un referente como Messi: «Muchas gracias Lionel Messi por toda la magia que nos has regalado dentro y fuera del campo de juego, mostrando al mundo que con esfuerzo es posible alcanzar hasta lo imposible. ¡Messi es imposible, vamos Argentina, carajo!».

Pero la dedicatoria de Messi no quedó ahí y rescató más discursos del pasado, destacando que Messi: «La vida es no tener fracasos, es levantarte y seguir. Yo me dediqué a disfrutar de lo que hacía Leo, que fueron increíbles. Es el mejor en todas las facetas del juego. Messi es imposible», dijo mientras compartía imágenes de la trayectoria del argentino con la albiceleste.

En un Monumental abarrotado, millones de personas verán el último partido del capitán con la camiseta argentina y poner fin a un camino que comenzó en 2005. Desde hace tiempo, Milei nunca ha escondido su admiración por Leo, incluso antes de meterse en la política, pero su mensaje es uno de los tantos que reconocen la influencia que ha tenido Messi, no solo en su país, sino en todo el mundo.