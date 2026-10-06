Así es la camiseta de Argentina en homenaje a Leo Messi: dónde comprarla y cuánto cuesta
Messi y Argentina usará una camiseta especial en la despedida del delantero
Se ha agotado ya en varias tiendas
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Leo Messi jugará su último partido con Argentina y por ello la AFA ha querido rendirle un homenaje muy especial en el Monumental de Buenos Aires. Jugará este miércoles un partido amistoso ante Benín y la ocasión ha hecho que Adidas haya querido sacar una camiseta especial con la que jugará toda la selección albiceleste en la que será la despedida de la leyenda sudamericana.
Después de que la última actualización a grandes rasgos de la camiseta fuera la tercera estrella lograda en Qatar, la marca deportiva ha querido que millones de personas tengan un recuerdo muy especial del adiós de Messi. La camiseta incorpora nuevos detalles que la convierten en un diseño único que se convertirá en una prenda de coleccionista con el paso de los años. Aunque solo se usará para un partido, sin duda la elástica será una de las más recordadas de la historia.
Todos los detalles de la camiseta de Argentina en homenaje a Messi
La nueva camiseta de Argentina en homenaje a Leo Messi ya está disponible en la tienda oficial del club, donde pueden encontrarse las distintas versiones de la colección, tanto en las tiendas físicas como online. Además de otros canales oficiales como Adidas o diferentes distribuidoras de ropa deportiva.
Dónde y cómo comprar la última camiseta de Messi con Argentina
La colección oficial de Argentina de la edición especial de Messi puede adquirirse escogiendo entre diferentes acabados y versiones según el tipo de producto.
Los aficionados pueden elegir entre la versión réplica o la Authentic, idéntica a la utilizada por los futbolistas. Además, existen modelos adaptados para hombre, mujer, niño en manga corta. La nueva camiseta de Argentina en homenaje a Leo Messi ya está disponible en la tienda oficial del club, tanto en las tiendas físicas como online. Además de otros canales oficiales como Adidas u otras tiendas de ropa deportiva.