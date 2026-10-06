Así es la camiseta de Argentina en homenaje a Leo Messi: dónde comprarla y cuánto cuesta

Leo Messi jugará su último partido con Argentina y por ello la AFA ha querido rendirle un homenaje muy especial en el Monumental de Buenos Aires. Jugará este miércoles un partido amistoso ante Benín y la ocasión ha hecho que Adidas haya querido sacar una camiseta especial con la que jugará toda la selección albiceleste en la que será la despedida de la leyenda sudamericana.

Después de que la última actualización a grandes rasgos de la camiseta fuera la tercera estrella lograda en Qatar, la marca deportiva ha querido que millones de personas tengan un recuerdo muy especial del adiós de Messi. La camiseta incorpora nuevos detalles que la convierten en un diseño único que se convertirá en una prenda de coleccionista con el paso de los años. Aunque solo se usará para un partido, sin duda la elástica será una de las más recordadas de la historia.

Todos los detalles de la camiseta de Argentina en homenaje a Messi

La nueva camiseta de Argentina en homenaje a Leo Messi ya está disponible en la tienda oficial del club, donde pueden encontrarse las distintas versiones de la colección, tanto en las tiendas físicas como online. Además de otros canales oficiales como Adidas o diferentes distribuidoras de ropa deportiva.

Actualmente, se comercializan solo la primera equipación, además de numerosos productos derivados, entre ellos camisetas de manga larga, modelos Authentic, versiones específicas para mujer, niño, bebé e infantil. A diferencia de la camiseta estándar de Argentina, la edición especial de Leo Messi luce en la parte delantera y trasera el Sol de Mayo que aparece en la bandera argentina. Y, en lugar del logo de Adidas, aparece el logo de Messi, que simula la ‘M’ de su apellido. Precio de la nueva camiseta de Argentina especial de Messi Los precios de las nuevas camisetas de Argentina especiales de Leo Messi varían en función de la versión elegida y del tipo de prenda. La primera equipación salió a la venta con un precio aproximado de 100 euros para la versión réplica de adulto, mientras que la camiseta Authentic parte desde 150 euros. Cabe destacar que no existen camisetas de manga larga de esta edición, pero sí existe la edición de portero con dos gamas de color verde y con los mismos precios que la versión de jugador de campo. En la colección femenina, la camiseta estándar tiene un precio desde 100 euros, mientras que la Authentic se sitúa desde 150 euros. Para los más pequeños, la camiseta infantil comienza desde 75 euros.

Dónde y cómo comprar la última camiseta de Messi con Argentina

La colección oficial de Argentina de la edición especial de Messi puede adquirirse escogiendo entre diferentes acabados y versiones según el tipo de producto.

Los aficionados pueden elegir entre la versión réplica o la Authentic, idéntica a la utilizada por los futbolistas. Además, existen modelos adaptados para hombre, mujer, niño en manga corta. La nueva camiseta de Argentina en homenaje a Leo Messi ya está disponible en la tienda oficial del club, tanto en las tiendas físicas como online. Además de otros canales oficiales como Adidas u otras tiendas de ropa deportiva.