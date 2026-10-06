El emotivo vídeo de la selección argentina para despedir a Leo Messi: «Tu legado será eterno, capitán»
Messi jugará este miércoles su último partido con Argentina
La AFA le rindió como anticipo un pequeño homenaje de su trayectoria
La selección argentina se está preparando para el retiro de Leo Messi. El delantero jugará este miércoles el que será su último partido con la camiseta albiceleste para poner punto y final a toda una trayectoria en la que conquistó América y el mundo con hazañas que le convirtieron en la leyenda de todo un país. Antes de saltar una última vez al césped, la AFA publicó un emotivo vídeo como homenaje a su trayectoria desde que apenas era un joven talento de Rosario hasta levantar la Copa del Mundo en Qatar.
«Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles. Por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar mejor que las dos Copas América. Inclusive mejor que la Copa del Mundo en Qatar. ¿Leo, sabes por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores, mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida. Y sin darnos cuenta, mientras gritábamos tus goles repitiendo que eras el mejor de todos, vos nos hacías mejores a nosotros. Y ese es otro título más».
Un repaso por el que se le vio abanderar a toda Argentina siendo campeón olímpico, bicampeón de la Copa América y poniendo la tercera estrella a la camiseta albiceleste. Hazañas que consiguió después de muchos años pasando por finales perdidas y rozando el abandono en 2016 tras perder aquella final contra Chile. Sin embargo, el país le respaldó y le dio alas para seguir intentándolo hasta llegar a lo más alto.
«Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad. Porque a pesar de todo lo que te estaba pasando, nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos hace mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras cuando pusiste la historia en su lugar a los ojos del mundo, cuando dormiste abrazado esa copa. Porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias, Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. ¿Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, sabés qué vamos a decir? El mejor de todos, porque nos hizo mejores a todos», concluyó.
Lautaro Martínez escribe una carta a Messi
Su compañero de selección, Lautaro Martínez, también quiso escribir una carta explicando la importancia del legado que ha dejado Messi para los jóvenes argentinos: «Siempre ha tenido detalles importantes conmigo, pero no solamente conmigo, sino con todo, con todo el equipo, con la mayoría de los chicos que estábamos arrancando en ese momento y siempre nos ha ayudado, nos ha transmitido lo que vemos todos, ¿no?».
«El liderazgo, lo que es el compromiso de vestir esta camiseta, de representar a nuestro país. Al final, lo más importante es la unión, la fuerza del grupo. Y creo que eso lo remarcaba siempre y lo comandaba muy bien. Verlo entrenar, verlo hacer cosas diferentes al resto, fue una de las cosas que más disfrutábamos de él. Seguramente en este último partido que lo vamos a tener con nosotros, tendremos tiempo de hablar, de abrazarlo, de expresarle todo nuestro agradecimiento».
«Sabemos lo que significa para el mundo y tenerlo como compañero, tenerlo como referente, como capitán de nuestro equipo, de nuestra selección, de nuestro país. La principal cosa que me llevo es lo que casi todos los compañeros remarcaron, que es el legado que él deja como capitán y el legado que deja de no rendirse jamás. Gracias. Diez», finalizó. Lautaro.