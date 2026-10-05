La despedida de Leo Messi: cuándo es, contra quién juega Argentina y qué futbolistas participarán

Leo Messi disputará este martes 6 de octubre su último partido con la selección en el amistoso que Argentina disputará en el Monumental de Buenos Aires contra la débil Benín. Este partido será para homenajear al mejor jugador que se ha puesto la camiseta de la albiceleste junto con Diego Armando Maradona. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el último partido de Messi con Argentina y el homenaje que le prepara su país en el estadio de River Plate.

Este martes 6 de octubre será un día histórico en Argentina y a nivel mundial, ya que Messi cuelga las botas como futbolista… de la selección argentina. El ’10’ jugará su último partido con la albiceleste en el partido que la actual subcampeona del mundo disputará ante Benín a partir de las 20:00 horas (en España será a las 01:00 horas del miércoles 7) en el Monumental de Buenos Aires. La AFA ha organizado una serie de actos en uno de los partidos más emocionantes de los últimos tiempos para el público argentino.

207 partidos, 125 goles, 65 asistencias y seis títulos oficiales después, Leo Messi dice adiós a la selección de Argentina después de la última derrota de la campeona del mundo en 2022 en la final del pasado Mundial contra España. El pasado 31 de agosto, el ’10’ anunció en un emotivo comunicado su adiós a la selección y se consumará este martes 6 de octubre ante la selección de Benín.

Cuándo es la despedida de Leo Messi

La despedida de Leo Messi de la selección de Argentina será este martes 6 de octubre a partir de las 20:00 horas ante Benín. En España, este partido se podrá ver a partir de las 01:00 horas de la madrugada del miércoles 7 de octubre. Hay que recordar que en España hay cinco horas más que en Argentina.

Rival de Argentina en la despedida de Messi

La débil selección de Benín será la selección que se enfrente a Argentina en la fiesta de Leo Messi que tendrá lugar en el Monumental de Buenos Aires. La selección africana ocupa actualmente el puesto número 93 en el ránking de la FIFA.

Convocados para la despedida de Leo Messi

La convocatoria de Argentina para el homenaje a Messi es la siguiente:

Emiliano Martínez

Juan Musso

Gerónimo Rulli

Agustín Giay

Leonardo Balerdi

Cristian Romero

Lisandro Martínez

Juan Foyth

Facundo Medina

Nicolás Tagliafico

Roman Vega

Enzo Fernández

Alexis Mac Allister

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Exequiel Palacios

Rodrigo De Paul

Nico Paz

Franco Mastantuono

Matías Soulé

Nicolás González

Gianluca Prestianni

José Manuel López

Santiago Castro

Julián Álvarez

Lautaro Martínez

Leo Messi