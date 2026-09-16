El último partido de Messi con Argentina será ante Benín en el Monumental de Buenos Aires

Leo Messi disputará su último partido con Argentina el próximo 6 de octubre contra Benín. El legendario futbolista ha sido convocado por Lionel Scaloni para que dispute su último partido con la selección en un partido que se disputará en el Monumental de Buenos Aires. Este duelo servirá para homenajear al futbolista más importante de la historia del país, que el 31 de agosto anunció su retirada de la selección argentina.

Leo Messi ha sido convocado para el partido amistoso que la selección argentina de fútbol disputará ante Benín en el Estadio Monumental de Buenos Aires el próximo 6 de octubre, que supondrá el último del jugador con la camiseta albiceleste, ha anunciado este martes la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Leo Messi anunció el pasado 31 de agosto la retirada de la selección de Argentina, con la que se coronó campeón del mundo en 2022 y de la Copa América en 2021 y 2024, tras asegurar que no tiene «más para dar» y que le «queda poco y se van cerrando etapas». En julio, perdió la final de su sexta Copa del Mundo ante España.

Ahora, el seleccionador de la albiceleste, Lionel Scaloni, ha convocado a Messi para que reciba un homenaje en su despedida del combinado sudamericano ante su gente en Buenos Aires, en un parón de selecciones en el que Argentina afrontará dos encuentros amistosos más, el 30 de septiembre ante Bolivia en Córdoba y el 3 de octubre ante Burkina Faso también en el Monumental.

Messi se despide de Argentina el 6 de octubre

«Los futbolistas Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso acudirán para participar del último amistoso del día 6 de octubre. En tanto, los jugadores convocados del medio local se darán a conocer el viernes», anunció la AFA en un comunicado.

🚨🇦🇷 OFFICIAL: Lionel Messi has been INCLUDED into Argentina squad list for his last dance before international retirement. pic.twitter.com/2J6LPn6kuS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 15, 2026

El presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, explicó la decisión de la llamada a Messi. «A todos los hinchas de la selección argentina, a todos los argentinos y argentinas, quiero comunicarles que después de una charla con el técnico de la selección mayor, Lionel Scaloni, hemos tomado la decisión de invitar al mejor jugador del mundo, al emblema de nuestra selección, a nuestro capitán, Lionel Andrés Messi, para que pueda tener la despedida que realmente se merece el día 6 de octubre, acá, en la Argentina», señaló en un mensaje en redes sociales.

«Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, vamos a invitar a todos los campeones del mundo que participaron con él en el Mundial de Catar 2022, para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y las argentinas, fanáticos de la selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo», apuntó.

En la lista están 20 de los jugadores que participaron en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, a los que se unen otros como Franco Mastantuono (Fiorentina), Juan Foyth (Villarreal), Gianluca Prestianni (Benfica), Matías Soulé (Roma), Santiago Castro (Roma), Román Vega (Zenit) y Agustín Giay (Palmeiras).