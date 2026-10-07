Planes de lujo en Mallorca e Ibiza para disfrutar de las Baleares antes de que llegue el invierno

Ya no hay temporada que rija el cierre de la actividad turística de las Islas Baleares. Quienes están dictaminando estas nuevas directrices son los hoteles de lujo, creando diferentes ofertas que continúan atrayendo turistas y curiosos empedernidos a las islas en estos meses. Lo hacen a través de alianzas estratégicas, momentos gastronómicos y atrayendo a curiosos a nuevas formas de disfrutar de la hospitalidad de lujo a través del arte. Demuestran así que aún queda mucha Mallorca y mucha Ibiza que disfrutar antes de echar el cierre definitivo. Entre todas las ofertas que hay, hemos seleccionado nuestro TOP 5 para que puedas hacer una última escapada antes de que el invierno vuelva a marcar el fin de una gran temporada.

Arte sensorial en las instalaciones

Otra de las grandes propuestas artísticas que se muda a Ibiza es la protagonizada por el hotel Nômade Temple Ibiza. En su primera temporada, este hotel ha querido adelantarse al cierre con la organización de Cosmic Sound, una exposición que reúne arte contemporáneo, diseño, música, bienestar y programación cultural. Apenas queda una semana para poder disfrutar de este encuentro, que concluirá el próximo 10 de octubre. Pero, hasta entonces, este hotel ha decidido cerrar el año con una apuesta que revela su identidad: bienestar e intercambio cultural.

Sabores otoñales en Son Sabater by Zafiro

Una parte de Mallorca que se pierde con el fin de la temporada es esa que se sienta en la mesa, que acompaña a cada comida. Con la llegada de la anteúltima estación del año, sabores como el de la sobrasada o el vino local se intensifican y conforman una dupla que hoy domina la oferta de restaurante Son Sabater, el área gastronómica del proyecto de agroturismo Son Sabater by Zafiro. La identidad local abraza la calidez de la gastronomía a través de la mano de la chef María Ávila, encargada de dar vida a platos como la costilla de angus lacada al Vi de la Terra. Una invitación a descubrir esa raíz gastronómica que sólo aparece cuando los campos se tiñen de almíbar.

Gastronomía de estrellas a 4 manos

Otro gran momento para la gastronomía mallorquina es el que va a acontecer durante el mes de octubre en el hotel Four Seasons Hotel Formentor. El Executive Sous Chef del hotel, Javier Hoebeeck, se unirá al afamado chef Ramón Freixa (2 estrellas Michelin) en un cuatro manos que cerrará en exclusiva el restaurante Shima y tendrá lugar el próximo 11 de octubre. Juntos construirán un menú degustación conformado por un aperitivo y tres pases más postre, que conformará un diálogo exquisito entre mar y montaña. Al menú degustación diseñado entre ambos se une un maridaje elaborado con champagne Ruinart a un precio de 250 € por persona.

Hoteles convertidos en galerías de arte

¿Puede un hotel convertirse por momentos en una galería de arte? Lo cierto es que las obras pictóricas y escultóricas pueden ser un buen motivo para visitar o pernoctar en un enclave de lujo. Can Bordoy, el hotel de 5 estrellas Gran Lujo situado en una antigua casa del siglo XVI situada en el corazón de Palma de Mallorca, ha cedido sus paredes para albergar una selección de esculturas y pinturas de María Isabel Ballester y Ángel Baldovino.

Las obras cedidas por Cansalas Gallery & Art House permanecerán en el hotel hasta finales de año, creando una conversación efímera entre arte y hospitalidad. Por cierto, la propia galería de arte puede visitarse de un momento a otro, ya que sólo se encuentra a cinco minutos a pie del hotel.

Bienestar que no entiende de estaciones

Ir a la isla para relajarse ha sido el leitmotiv de miles de viajeros a lo largo de la historia de estas islas. Sólo que en los tiempos que corren, entre el bullicio y la actividad, la forma de hacerlo es cuando el fin de temporada comienza a asomar. Es entonces cuando la isla presenta su versión más serena y cuando planes como el spa cavado en las profundidades de la roca de Cap Rocat se convierten en un refugio sereno en el Mediterráneo. Y el momento de disfrutarlo es ahora, ya que el hotel cierra su temporada en los últimos meses del año.

No hablamos del spa de Cap Rocat como uno cualquiera: se trata de un edén destinado al bienestar, situado a 12 metros bajo tierra, que cuenta con reconocimientos internacionales otorgados a todo el conjunto arquitectónico y de restauración del hotel por su integración paisajística y patrimonial. De ellos destacan los masajes destinados a la relajación, así como las instalaciones donde llama la atención su espectacular piscina.