La fiesta de COOL en Jimmy’s no solo reunió a invitados y rostros conocidos en una noche para recordar, también quiso sorprender a los asistentes con un detalle muy especial: una welcome bag repleta de productos y experiencias para disfrutar más allá de la celebración. Cada invitado recibió una bolsa con una cuidada selección de propuestas que incluye desde las últimas novedades tecnológicas hasta tratamientos de belleza, fragancias, té matcha y descuentos exclusivos. Una combinación de marcas que convierte este regalo en una oportunidad para descubrir nuevos favoritos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de COOL (@coolthelifestyle)

Todo lo que incluye la ‘welcome bag’ de COOL

1. Anker – Nano Cargador de 45 W (39,99 €)

La tecnología tiene un lugar protagonista con el nuevo ANKER Nano de 45 W, un cargador compacto con chip de inteligencia artificial que reconoce el modelo de iPhone y adapta automáticamente la carga. Compatible con iPhone 17, 16 y 15, incorpora cuatro modos inteligentes, pantalla ajustable y enchufe plegable dual para ofrecer una experiencia de carga más segura y versátil.

2. Neckmarine – Tarjeta descuento del 20 %

Los invitados también podrán descubrir Neckmarine con una tarjeta que ofrece un 20 % de descuento en sus productos. Una oportunidad para disfrutar de esta marca con una ventaja exclusiva, válida del 30 de octubre al 15 de noviembre.

3. Azaconsa – Matcha Latte

El universo del matcha llega a la welcome bag de la mano de Azaconsa, con su propuesta Matcha Latte. Una invitación a descubrir esta bebida de inspiración japonesa que ha conquistado cafeterías y hogares gracias a su característico color verde y su particular sabor.

4. Germinal – Flash&go ampollas

Un aliado perfecto para esos momentos en los que la piel necesita un extra de luminosidad. Las ampollas Flash & Go se incorporan a la selección como una propuesta de belleza pensada para aportar un efecto buena cara y completar cualquier rutina de cuidado facial.

5. Gift Campaign – Neceser exclusivo de COOL

La bolsa incluye también un neceser de Gift Campaign personalizado con el logo de COOL. Un accesorio práctico y versátil para guardar los imprescindibles de belleza y llevarlos cómodamente a cualquier parte.

6. 5th essence – Overnight Booster Cream

La cosmética nocturna llega con una versión de viaje de 20 ml de Overnight Booster Cream de 5th Essence. Un formato perfecto para descubrir este tratamiento e incorporarlo a la rutina de cuidado facial.

7. Dr. Levy – Mini Face Wash

La selección de belleza continúa con un formato mini de Face Wash de Dr. Levy, acompañado de un folleto informativo en tamaño A5. Una propuesta para descubrir sus productos de cuidado facial y llevar una rutina de limpieza también de viaje.

8. Montale – Arabians Tonka (20 ml)

La perfumería tiene uno de sus grandes protagonistas en Arabians Tonka de Montale. Esta fragancia, incluida en formato de 20 ml, destaca por su carácter intenso y envolvente, convirtiéndose en uno de los caprichos más especiales de la bolsa.

9. El jardín de Hamman – El Jardín de las Emociones (10 ml)

La experiencia sensorial continúa con El Jardín de las Emociones, una propuesta de El Jardín de Hammam que llega en un práctico formato de 10 ml. Un pequeño detalle para descubrir nuevos aromas y disfrutar de un momento de bienestar.

10. Marte – Tarjeta descuento del 15 %

Marte se suma a la experiencia con una tarjeta que ofrece un 15 % de descuento. Un incentivo para conocer la marca y descubrir sus propuestas con una ventaja especial para los invitados.

11. Rusticae – Vale descuento

Para quienes ya están pensando en su próxima escapada, Rusticae incluye un vale de descuento con el que descubrir experiencias y alojamientos con encanto. Una invitación a regalarse una pausa y disfrutar de nuevos destinos.

12. Sibari Republic – Origin Serum (30 ml)

El cuidado facial vuelve a tener protagonismo con Origin Serum de Sibari Republic, incluido en formato de 30 ml. Un producto que se incorpora a la rutina de belleza para quienes disfrutan descubriendo nuevos tratamientos y fórmulas para la piel.

13. Vecuzz – Tarjeta descuento COOL25

La selección se completa con Vecuzz y una tarjeta A6 que incluye el código promocional COOL25 , con ventajas para las compras en su página web. Un último detalle para seguir descubriendo marcas después de la fiesta.

Una selección de tecnología, belleza, perfumes, bienestar y experiencias que demuestra que la fiesta de COOL en Jimmy’s también se disfruta después de apagar las luces. Una welcome bag pensada para sorprender, descubrir y llevarse a casa un pedacito de una noche muy especial.