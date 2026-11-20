La noche del jueves 19 de noviembre, COOL celebró su gran fiesta en Jimmy’s, uno de los espacios madrileños donde la gastronomía, la música y la vida social se encuentran. Una cita que reunió a celebrities, personalidades de distintos ámbitos, influencers, invitados y al equipo de la revista para celebrar todo aquello que define nuestro universo: las tendencias, el diseño y las marcas que saben construir una identidad propia. Entre los protagonistas de esta edición estuvo Germinal® , que nos acerca una de las novedades beauty más interesantes de la temporada: Lifting Mist Flash & Go , una bruma facial que promete convertirse en el mejor aliado para conseguir una piel radiante y un maquillaje perfecto de la mañana a la noche.

Hay productos que llegan para hacerse un hueco en nuestro neceser y otros que, directamente, cambian las reglas del juego. Lifting Mist Flash & Go pertenece a esta segunda categoría. Germinal® reinventa el icónico efecto flash de sus conocidas ampollas en un formato práctico, ligero y fácil de llevar a cualquier parte. ¿El resultado? Un producto que reúne lo mejor de un setting spray y un fixing spray en un sólo gesto: refresca, hidrata, aporta luminosidad y ayuda a fijar el maquillaje.

La gran diferencia está en su versatilidad. No se trata únicamente de prolongar la duración del maquillaje, sino de devolverle a la piel ese aspecto descansado, jugoso y luminoso que parece desvanecerse con el paso de las horas. Su formato de 8 ml permite llevarlo siempre encima y utilizarlo cuando el rostro necesita un extra de frescura: después de una larga jornada de trabajo, antes de una cena improvisada o en ese momento en el que necesitamos recuperar la buena cara.

Una nueva forma de entender el efecto flash

Para descubrir todos sus secretos, el maquillador David Francés comparte sus trucos para sacar el máximo partido a esta novedad. Su primera recomendación es combinarla con las tradicionales ampollas Efecto Flash de Germinal®. Y es que, lejos de sustituirlas, ambos productos están diseñados para complementarse . Las ampollas preparan la piel antes del maquillaje, mientras que la bruma se convierte en el toque final que ayuda a mantener su frescura y luminosidad.

Su técnica favorita es el llamado efecto sándwich : aplicar la ampolla sobre el rostro antes de comenzar a maquillar y terminar con dos pulverizaciones de Lifting Mist Flash & Go. Un gesto sencillo que permite potenciar el resultado y conseguir un acabado más fresco y uniforme.

Pero hay más. Francés recomienda utilizar la técnica del prensado en aquellas zonas donde el maquillaje suele acusar más el paso del tiempo, como las ojeras, los laterales de la nariz, las cejas o los pliegues nasogenianos. Basta con pulverizar ligeramente y ejercer pequeñas presiones con los dedos para recuperar una apariencia más jugosa y tersa. Otro de sus trucos es aplicarla antes de maquillar los labios: un par de pulverizaciones pueden ayudar a que el labial se fije mejor.

Tres acciones, un sólo gesto

Parte del atractivo de esta bruma está en su fórmula. La proteína de maíz contribuye a proporcionar un efecto tensor y nutritivo , el factor de hidratación natural ayuda a mantener el confort de la piel y los extractos de origen vegetal aportan luminosidad y mejoran su aspecto .

El resultado es un producto híbrido que va mucho más allá de fijar el maquillaje. Hidrata, refresca y devuelve luz al rostro , sin necesidad de empezar de cero ni retocar todo el look.

David Francés lo define con una expresión tan divertida como reveladora: «autoestima envasada». Porque, al final, la belleza también consiste en esos pequeños gestos que nos hacen sentir bien frente al espejo. Y si a las siete de la tarde podemos seguir luciendo una piel fresca, luminosa y con buena cara, ¿quién no querría llevar este pequeño aliado siempre en el bolso?