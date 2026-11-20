Cada 22 de diciembre, las administraciones de lotería se convierten en protagonistas cuando alguno de sus números resulta agraciado con el ‘Gordo’ de Navidad. Sin embargo, detrás de la alegría de repartir millones existe una pregunta que muchos compradores se hacen, ya que ¿cuánto dinero gana realmente el establecimiento que vende el décimo premiado? En 2026, la comisión por la venta de Lotería de Navidad se sitúa en el 4,5%, una cantidad que dista mucho de los 400.000 euros que recibe cada décimo ganador.

90 céntimos por cada décimo de 20 euros

Los décimos de la Lotería de Navidad cuestan 20 euros y las administraciones perciben una comisión del 4,5% por cada uno que venden. Esto significa que el establecimiento ingresa 90 céntimos por boleto, mientras que los 19,10 euros restantes corresponden a la recaudación del sorteo.

La diferencia se aprecia todavía más cuando se trata de un número agraciado con el primer premio. Si una administración vende un décimo del ‘Gordo’, su comisión sigue siendo de 90 céntimos, exactamente la misma que habría obtenido si ese número no hubiera resultado premiado. No existe una bonificación proporcional a los millones repartidos.

¿Y si vende una serie completa del Gordo?

El primer premio de 2026 asciende a cuatro millones de euros por serie, repartidos en diez décimos de 400.000 euros cada uno. Por tanto, si una administración vende los diez décimos de una serie completa que acaba siendo premiada, habrá ingresado nueve euros en comisiones por esas ventas.

La cifra puede sorprender, especialmente si se compara con los cuatro millones de euros que corresponden a la serie ganadora. Pero el beneficio del establecimiento no depende del importe del premio, sino del volumen de boletos que comercializa.

No hay una paga extra por repartir millones

Una de las creencias más extendidas es que las administraciones reciben una cantidad adicional cuando venden un número premiado con el ‘Gordo’. Sin embargo, SELAE no contempla una gratificación especial por repartir el primer premio. La comisión se calcula sobre las ventas, no sobre el dinero que reciben los agraciados. Por eso, vender un décimo premiado no cambia los ingresos que el establecimiento obtuvo al despacharlo. ￼

Tampoco hay que confundir esa comisión con la remuneración que pueden percibir las administraciones por pagar determinados premios. Los importes más elevados, como el ‘Gordo’, se cobran en entidades financieras autorizadas, no en la ventanilla de una administración. Por tanto, el establecimiento que vendió el décimo ganador no recibe una parte de los 400.000 euros por tramitar su cobro. ￼

La verdadera recompensa: la publicidad y las ventas futuras

Aunque el beneficio directo por vender el número ganador sea pequeño, repartir el ‘Gordo’ puede convertirse en una importante campaña de publicidad. La administración aparece en medios de comunicación, atrae a curiosos y gana notoriedad entre quienes buscan comprar sus décimos para próximos sorteos. Es el conocido efecto llamada de los establecimientos que se hacen famosos por repartir premios.

Además, la Lotería de Navidad tiene un peso fundamental en la actividad del sector. ANAPAL recuerda que los loteros reciben un 4,5% por estos décimos, frente al 6% que perciben por otros sorteos ordinarios, y reclama que se equiparen las comisiones. Así, detrás de los millones que reparte el Gordo hay una realidad menos conocida, ya que la administración gana 90 céntimos por cada décimo de Navidad vendido, aunque acabe repartiendo el premio más importante del sorteo. ￼