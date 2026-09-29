La Bruja de Oro es una de las administraciones de lotería que más destaca en España, junto a otras míticas, caso de Doña Manolita. La tradición de la Lotería de Navidad es inmensa en territorio nacional y La Bruja de Oro es un lugar de culto para hacerse con el décimo que hace soñar incluso con ganar el Gordo de Navidad. Situada en un pequeño pueblo de Cataluña llamado Sort («Suerte» en castellano), su éxito no sólo se basa en sus premios, sino también en su capacidad para atraer a compradores de toda España y del extranjero.

La historia de La Bruja de Oro está cargada de anécdotas y curiosidades que la hacen aún más especial. Desde su ubicación en el pequeño pueblo de Sort, hasta los premios históricos que ha repartido, esta administración se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón de quienes desean poder tener suerte en sorteos de lotería como el de Navidad. Su fama ha traspasado fronteras, y hoy en día, gracias a las compras online, cualquiera puede adquirir sus décimos sin necesidad de viajar. A continuación te contamos todo lo que necesitas saber para comprar tu Lotería de Navidad 2026 en La Bruja de Oro, desde su ubicación y horario, hasta los números disponibles y cómo adquirirlos de forma online.

Dónde está y cómo llegar a la administración La Bruja de Oro

La Bruja de Oro y su localización tienen bastantes curiosidades, ya que la Administración de Lotería se encuentra en un pequeño pueblo del pirineo catalán y no en una gran ciudad, como otras de las más famosas de España en lo que a la venta de Lotería de Navidad se refiere. El pueblo está en la provincia de Lérida y se llama Sort, en traducción al castellano, «Suerte», y podemos encontrar los décimos de Lotería de la Bruja de Oro en en la avenida Generalitat, 13, una dirección curiosa ya que el número 13 siempre se ha considerado de la mala suerte, pero atendiendo al nombre del pueblo y a los resultados de la Bruixa D´Or en el Sorteo de Navidad, todo cambia.

Si deseas visitar la administración que fue fundada en 1986, puedes llegar en coche tomando la carretera C-13, que conecta con las principales vías de Cataluña. También es posible llegar en autobús desde Lérida o Barcelona, aunque las conexiones no son tan frecuentes. Para quienes no pueden desplazarse, su página web ofrece una alternativa cómoda y rápida para adquirir los décimos de forma online tal y como te explicamos al final

Horario y teléfono de la administración La Bruja de Oro

Los horarios para comprar Lotería de Navidad en La Bruja de Oro son los siguientes. La Administración de Lotería abre puertas de lunes a sábado de 10 a 14 y de 16:30 a 20 horas, y también los domingos de 10 a 13:30 horas. Allí podrás comprar Lotería de Navidad tanto de sus números como de cualquier otro, ya que hoy en día gracias al sistema informático se puede comprar cualquier número de los 100.000 disponibles en cualquier administración de lotería, aunque cada una tenga sus propios décimos. También los puedes comprar en su página web, vía online, en un método que gana cada vez más peso con el paso de los años debido a la digitalización y las complicaciones de acceso a la Administración de Lotería de La Bruja de Oro.

En caso de necesitar más información, puedes contactar con la administración a través de su teléfono: 973 621 242. Este número también puede ser útil para resolver dudas sobre la disponibilidad de números o realizar consultas específicas.

Números disponibles en la Bruja de Oro

Una de las razones por las que La Bruja de Oro es tan popular es su variada selección de números. Cada año, esta administración pone a disposición de sus clientes tanto números habituales como aquellos especialmente solicitados por supersticiones o significados personales.

Aunque algunos de los números más deseados se agotan rápidamente, su sistema de venta online permite acceder a un catálogo más amplio, ya que cuentan con la posibilidad de ofrecer números de otras administraciones. Esto significa que, aunque visites físicamente La Bruja de Oro, puedes comprar cualquier número de los 100.000 disponibles en el sorteo, siempre y cuando esté en stock.

Cómo comprar Lotería de Navidad online en la Bruja de Oro

Gracias a la digitalización, La Bruja de Oro ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos y ofrecer una plataforma online para la compra de décimos. Comprar tu Lotería de Navidad a través de su página web es sencillo, rápido y seguro. Estos son los pasos básicos:

Accede a su sitio web oficial: labrujadeoro.es Selecciona el Sorteo de Navidad y luego la opción «Lotería Digital» Navega por el catálogo de números y selecciona el que más te guste. Indica la cantidad de décimos o participaciones que deseas comprar. Completa el proceso de pago mediante tarjeta de crédito o débito. También puedes optar por métodos alternativos como PayPal. Recibirás un correo electrónico con el justificante de tu compra, que deberás conservar hasta el día del sorteo.

La compra online no sólo es una alternativa cómoda para quienes no pueden desplazarse hasta Sort, sino que también evita las largas colas que se forman en la administración durante los días previos al sorteo. Ahora sólo queda esperar al día del Sorteo y comprobar si La Bruja de Oro te da también suerte a ti y eres uno de los afortunados este año, en la Lotería de Navidad.