¿Cuándo es el Sorteo de Lotería de Navidad 2026 y a qué hora se celebra?

La Lotería de Navidad 2026 ya tiene fecha y hora para una de las citas más esperadas del calendario navideño en España. El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026 se celebrará el martes 22 de diciembre, como marca la tradición, y tendrá lugar nuevamente en el Teatro Real de Madrid. Los bombos comenzarán a girar a partir de las 9:00 horas, momento en el que comenzarán a conocerse los números premiados del sorteo más esperado del año.

Qué día es el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026

El Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2026 se celebrará el martes 22 de diciembre de 2026. La cita volverá a tener como escenario el Teatro Real de Madrid, convertido desde hace años en el epicentro de la jornada en la que millones de españoles permanecen pendientes de sus décimos. La fecha mantiene así la tradición de celebrar el sorteo cada 22 de diciembre, justo dos días antes de Nochebuena.

La edición de este año llega, además, con novedades en las cifras del sorteo. Loterías y Apuestas del Estado puso los décimos a la venta el pasado mes de julio y anunció que la emisión estará formada por 205 series de 100.000 números, siete series más que en la edición anterior. En total se han puesto a disposición del público 205 millones de décimos, mientras que la cantidad destinada a premios asciende a 2.870 millones de euros.

A qué hora empieza el Sorteo de Navidad 2026

El Sorteo de Navidad 2026 comenzará a las 9:00 horas del martes 22 de diciembre. A esa hora arrancará oficialmente la extracción de las bolas y los niños de San Ildefonso comenzarán a cantar los números y premios que vayan apareciendo. La retransmisión suele comenzar antes para mostrar el ambiente en el Teatro Real, la preparación de las mesas y la llegada de los asistentes.

Las puertas del Teatro Real se abren habitualmente antes del inicio del sorteo para quienes quieren vivirlo desde dentro. La tradición de acudir presencialmente genera cada año largas colas en los alrededores del recinto madrileño, con personas que llegan incluso con mucha antelación para conseguir uno de los asientos disponibles. El sorteo se prolonga durante varias horas, hasta que se extraen todas las bolas previstas y queda completada la tabla de premios.

El 22 de diciembre volverá así a convertirse en una mañana marcada por la búsqueda de El Gordo, el primer premio de la Lotería de Navidad. Los españoles podrán seguir en directo la extracción de los números y consultar inmediatamente si alguno de sus décimos ha resultado premiado. Con el sorteo ya fijado en el calendario, comienza oficialmente la cuenta atrás para descubrir dónde caerá la suerte en la Navidad de 2026.