La Navidad es quizás la celebración más especial de cuantas tenemos a lo largo del año y aunque que está relacionada con la celebración del nacimiento de Jesús, lo cierto es que pocos saben como se originó o de hecho, cuál es su verdadera historia o porqué celebramos el 24 de diciembre la Nochebuena. Descubramos a continuación, el curioso origen de la Nochebuena y la Navidad.

El curioso origen de la Nochebuena y la Navidad

Antes de ver cómo se originan esta dos celebraciones, será bueno saber de donde viene la palabra «Navidad» que se corresponde con una derivación latina. De este modo, proviene de la palabra Natalis dies que indicaba el día de nacimiento de un individuo. La Navidad simbolizaba el día que conmemoraba la fundación de la ciudad y su aniversario. Importante, según la tradición latina, era la natalis solis invicti, que es la fiesta del dios sol. Con la llegada del cristianismo, la celebración pagana fue sustituida por completo por el nacimiento de Jesucristo.

Por otro lado, tenemos cena de Nochebuena que se celebra mañana y que se conoce como la representación más importante de los valores familiares. Hermanos, abuelos, tíos y sobrinos se vuelven a reencontrar en una de esas reuniones familiares que tanto dan que hablar durante los días posteriores. Pero… ¿cuál es el verdadero origen de la cena de Nochebuena?

Una noche diferente

Está claro, el día 24 de diciembre tiene lugar un acontecimiento diferente. Nochebuena se presenta al mundo como la cena familiar por antonomasia pero, más allá de degustar de un espectacular menú acompañado de la familia, esta celebración incluye una gran cantidad de connotaciones. En primer lugar, esta festividad se fundamenta actualmente en la fe cristiana. Es decir, Nochebuena no es más que una víspera del día de Navidad que se festeja el 25 de diciembre. Y como ya hemos dicho es la conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén, el Mesías de la religión católica.

Cabe destacar que la unión familiar es uno de los rasgos más destacados de la fe cristiana, por ello la mejor forma de conmemorar el nacimiento de su actor principal es por medio de una cena en la que no falte ni un miembro de la familia.

Dudas y símbolos

Todos conocemos la teoría del nacimiento de Jesús. No obstante, algunos historiadores no comparten esta tradición, ya que aseguran que esta celebración tiene origen en una fiesta pagana y no en las costumbres cristianas. Un amplio grupo de expertos defiende que esta fiesta estaba relacionada con el solsticio de invierno. Una época en la que los habitantes deseaban que las temperaturas no fueran muy bajas para impedir que el frío afectase a la agricultura. Aunque los estudiosos aseguran que el paso de los años ha conseguido transformar esta celebración hasta convertirla en lo que conocemos en la actualidad. Una fiesta celebrada tanto por ateos como religiosos.

Los símbolos de la Navidad

Si hablamos de símbolos navideños que tienen presencia en Nochebuena no podemos pasar por alto el típico Nacimiento. Un conjunto de figuras de cerámica con las que se representa la llegada al mundo de Jesús en un remoto portal de la ciudad de Belén. Un emblema que introdujo San Francisco de Asís para que no se olvidara como se produjo el nacimiento de Cristo.

La tradición de decorar los árboles durante el día de Navidad es otra de las destacadas en estos día. Esta era una tradición bastante recurrente entre los pueblos paganos europeos, costumbre que se mantuvo incluso después de su conversión al cristianismo. Por lo general, el árbol de Navidad se colocaba en la entrada o dentro de la casa durante las vacaciones de invierno. En el pasado, los europeos decoraban sus casas con luces y plantas de hoja perenne de todo tipo para celebrar el solsticio de invierno y ahuyentar a los malos espíritus.

Nacimiento del mito de Papá Noel en el mundo

En la noche del 24 de diciembre además es cuando Papá Noel visita las casas de todo el mundo pero no debemos confundir esta tradición con la celebración cristiana de la Navidad. A pesar de ello, Papá Noel surge del mito de San Nicolás, obispo en el siglo IV dC de una ciudad turca, que se celebra el 6 de diciembre. Se dice que San Nicolás dio una dote a tres niñas pobres para alejarse de la prostitución. En cambio, en otra ocasión, San Nicolás encontró y resucitó a tres niños que habían sido robados y asesinados por un posadero. En época medieval, la costumbre de celebrar este acontecimiento con el intercambio de regalos el 6 de diciembre se extendió por toda Europa, pero por ejemplo en España son los Reyes Magos los que nos visitan en la noche del 5 al 6 de enero, mientras que Papá Noel nos visita el 24 de diciembre.