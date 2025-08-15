Alineación del Barcelona contra el Mallorca: el once está a la espera de las inscripciones

La alineación del Barcelona para debutar en la Liga 25/26 contra el Mallorca este sábado en Son Moix está a la espera de la confirmación de las inscripciones de los nuevos fichajes. El cuadro azulgrana necesita inscribir antes de la hora del partido a Joan García para que sea el titular de Hansi Flick. El ataque lo liderarán Lamine Yamal y Raphinha sin Lewandowski, que sigue lesionado.

Debuta el campeón de Liga en Mallorca. Tras una gran pretemporada, el Barcelona inicia un nuevo campeonato liguero este sábado antes los de Arrasate en un duelo marcado por las inscripciones a última hora, y deprisa y corriendo en Can Barça.

La principal duda en la alineación del Barcelona para este sábado en Mallorca está en la portería. Joan García es el portero titular para Hansi Flick esta temporada, pero a esta hora todavía no está inscrito. Si llega a tiempo, será de la partida. Si no, no podrá jugar. El único portero a esta hora inscrito es Iñaki Peña, ya que Szczesny tampoco lo está.

En la defensa del Barcelona hay pocas dudas. Tras la salida por sorpresa de Iñigo Martínez, el que da un salto a la titularidad es Ronald Araujo. A su lado, pero en el perfil izquierdo, estará Pau Cubarsí. En los laterales empezarán de inicio Koundé y Balde.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona también hay pocas dudas. Frenkie De Jong será de la partida en el medio junto a Pedri. Por delante partirá Fermín López, que le ha ganado el sitio a Dani Olmo por el momento en este inicio de campaña.

Y en el ataque del Barcelona, la gran baja es la de Robert Lewandowski. El delantero polaco sigue lesionado y no ha llegado a tiempo para esta primera jornada. También es duda Rashford para sustituirle, ya que todavía no está inscrito. Por lo tanto, el titular en la delantera será Ferran Torres. Y en las bandas partirán de inicio los dos grandes jugadores de este Barça de Flick. A un lado Raphinha y por el otro, estrenando su dorsal ’10’ en Liga, Lamine Yamal.