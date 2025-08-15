Lewandowski sigue al margen y será baja en el debut liguero del Barcelona en Mallorca

Robert Lewandowski no se ha entrenado este viernes junto al resto de sus compañeros en el entrenamiento previo al debut del Barcelona en Liga. El delantero polaco sigue ejercitándose al margen en la Ciudad Deportiva Joan Gamper y será baja en la primera jornada liguera contra el Mallorca. Los de Hansi Flick pierden para este debut a su máximo goleador de la temporada pasada.

Lewandowski saltó como uno más al césped de la Joan Gamper en la mañana de este viernes, pero no entrenó con el grupo. Hizo trabajo al margen de sus compañeros y a los pocos minutos se marchó al interior de las instalaciones. Es baja seguro para el encuentro del Barcelona en Mallorca de este sábado a las 19:30.

«Tiene unas molestias musculares en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja para el domingo y su evolución marcará su disponibilidad», comentó el Barcelona en su parte médico sobre Robert Lewandowski previo al Joan Gamper. No especificaron tiempo de baja concreto, pero lo que es seguro es que será más de una semana. El delantero polaco no estará en Mallorca y no hay fecha de regreso estipulada.

Una sesión que comenzó con Robert Lewandowski reunido sobre el césped con todo el staff técnico. El jugador polaco explicaba sus sensaciones con varios gestos. No parece que sean buenos, ya que no pudo entrenar al mismo ritmo de sus compañeros en la previa del debut liguero.

🇵🇱Lewandowski sigue sin entrenar con el grupo. Se ha ejercitado al margen y se marcha de la sesión ❌¡NO lo pongáis en el Fantasy! pic.twitter.com/u0cqnQsCmJ — Víctor Navarro (@victor_nahe) August 15, 2025

Una sesión matinal con Rashford y Joan García pendientes de sus inscripciones. También Gerard Martín o Szczesny. Los dos primeros apuntan a titulares en Mallorca, ya lo fueron en el Gamper, si el Barcelona logra inscribirles a tiempo antes del partido que se disputa este sábado en Son Moix a las 19:30. El portero apunta a que estará inscrito seguro este viernes. Pero el Barça quiere inscribir también de una tacada al delantero inglés y busca para ello la fórmula.