Ni en el baño ni en la habitación: éste es el lugar de casa en el que debes poner un ficus, según el Feng Shui

El lugar de casa en el que debes poner un ficus según el Feng Shui es importante que lo tengas en mente para conseguir atraer las buenas energías. Estamos viviendo estos días en los que necesitamos una dosis extra de elementos que nos harán empezar a tener en consideración determinados cambios que pueden ser esenciales. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un giro importante de guion que hay que tener en consideración.

El Feng Shui es una disciplina milenaria que nos ayuda a conocer en primera persona dónde poner el ficus, una de las plantas que recomienda poner para conseguir crear una serie de buenas sensaciones que difícilmente vamos a poder visualizar de otra forma. Un cambio de tendencia que puede convertirse en uno de los más destacados en estos tiempos que corren y que pueden darnos más de una sorpresa del todo inesperada. Las energías de una casa se notan y pueden acabar siendo los que nos darán más de una alegría en este inicio del año.

Ni en la habitación ni el baño

El Feng Shui dice que debes colocar este ficus nuevo

Los expertos de Flores Navarro nos explican que: «Según el Feng Shui, el Ficus ayuda a armonizar los ambientes y atraer energía de crecimiento y expansión. Se recomienda en zonas de estudio, trabajo o salas de estar. Nativo del sudeste asiático y del norte de Australia, el Ficus benjamina puede alcanzar grandes dimensiones en su hábitat natural. En interior, mantiene un tamaño moderado con hojas verdes brillantes, arqueadas y delicadas. Su tronco puede cultivarse trenzado o en forma natural, aportando un toque escultórico a cualquier estancia».

Una vez que tengamos claro el lugar que debe ocupar esta planta, es importante conocer la manera de cuidarlo para que nos aporte las máximas propiedades posibles. Siguiendo a esta misma explicación, lo que debes saber si nunca has tenido un ficus en casa:

Luz indirecta intensa. Colócalo en un espacio bien iluminado, pero sin sol directo. Cerca de una ventana orientada al este o al sur con cortina fina es ideal.

Protección contra corrientes de aire. Evita colocar tu Ficus cerca de ventanas o puertas que se abren frecuentemente. Las corrientes lo estresan y pueden provocar la caída de hojas.

Temperatura ideal entre 16ºC y 24ºC. El Ficus prospera con temperaturas templadas y humedad ambiental moderada. Evita el frío extremo o los cambios bruscos.

Frecuencia recomendada por temporada. Durante primavera y verano, riega 1-2 veces por semana. En invierno, reduce a cada 10-15 días, dependiendo de la humedad ambiental.

Cómo comprobar si necesita agua. Introduce un dedo en el sustrato. Si los primeros 2-3 cm están secos, es momento de regar. Asegúrate de que el exceso de agua drene correctamente.

Consejos para evitar el exceso de riego. El Ficus odia el encharcamiento. Usa una maceta con buen drenaje y nunca dejes agua en el plato inferior.

Una vez tengas claro cómo cuidarlo y dónde colocarlo, esta planta te aportará todo lo que necesitas y más. Un buen aliado de las buenas vibraciones y de la harmonía en el hogar. Este cambio de tendencia puede acabar siendo lo que necesitamos en casa.

