Piden a los ciudadanos que vivan en la playa que extremen las precauciones: todo puede cambiar y los expertos avisan

Todo puede cambiar y los expertos avisan

La vida cerca de la playa parece mucho mejor, pero cuidado, no está excepta de problemas, tal y como hemos visto en estos días en los que quizás nos han descubierto una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales. El clima se convierte en un problema, si descubrimos lo que puede hacer.

Vivir en la playa parece un sueño, pero puede convertirse en una pesadilla en pocos años. Teniendo en cuenta a la velocidad a la que sube el nivel del mar y los problemas con este cambio climático que está causando estragos en estos puntos del planeta cercanos al mar o con agua de por medio.

Los ciudadanos que viven en la playa deben extremar las precauciones

Los expertos de Greenpeace lanzan una poderosa advertencia que deberemos conocer: «Greenpeace señala más de 500 puntos en la costa en peligro en su nueva edición del informe Destrucción a toda costa que viene denunciando desde el año 2000 el imparable deterioro de la costa española. En esta nueva entrega, se detallan los impactos del cambio climático y el urbanismo a lo largo de los 7.900 kilómetros de costa española que se pueden visualizar en un mapa satelital, también elaborado por Greenpeace. El informe Destrucción a toda costa 2025: impactos del urbanismo y el cambio climático en el litoral es una exhaustiva investigación de la organización ecologista que pone de manifiesto cómo protegernos de los impactos del cambio climático es uno de los principales desafíos sociales, económicos y ambientales a los que se enfrenta el país. La elevación del nivel del mar, el incremento de la temperatura del agua, el aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, la erosión del litoral y la pérdida de biodiversidad costera y marina son algunas de las consecuencias que ya se están manifestando a lo largo de la costa».

Siguiendo con la misma explicación, hay zonas del país que están en completo riesgo: » la regresión costera ya está presente en amplias zonas. Las playas del área metropolitana norte de Barcelona han perdido más de un 36 % de arena. Montgat es el municipio con la regresión más marcada (74 %) quedando sus playas en una situación crítica. Se estima que el nivel del mar en Cataluña subirá una media de 0,26 metros, siendo las zonas con mayor retroceso el Delta del Ebro (52 metros) y Llobregat y costa Daurada (23 metros)».

Con una serie advertencia a zonas que han sido duramente castigadas: «En un escenario de cambio climático moderado, se proyecta un aumento de la temperatura superficial del mar de entre 0,5 y 1 °C en el periodo 2026-2045, junto con una subida del nivel medio del mar de hasta 0,25 metros. En este escenario, las zonas con mayor riesgo de inundación, debido tanto a la subida del nivel del mar como a los fenómenos meteorológicos, se concentran en áreas ligadas a desembocaduras fluviales y antiguos marjales. El caso más extremo está en las playas de Guardamar del Segura en las que ya han sufrido una regresión de hasta 165 metros».