La OTAN derriba un segundo misil iraní dirigido a Turquía

Los sistemas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN han detectado un segundo misil lanzado desde Irán que se dirigía al espacio aéreo de Turquía, según ha informado el Ministerio de Defensa turco.

Los fragmentos del proyectil han caído sobre la ciudad de Gaziantep, pero por el momento, no se ha informado de la existencia de víctimas mortales o heridos.

Éste es el segundo ataque de este tipo que se produce en menos de una semana. El pasado 4 de marzo, una unidad española de la OTAN detectó y avisó de la presencia de un misil iraní que se dirigía a Turquía y, posteriormente, un destructor estadounidense lo derribó.

El Gobierno turco ha informado de lo ocurrido a través de redes sociales y ha advertido de que tomarán «las medidas necesarias, con determinación y sin vacilaciones, frente a cualquier amenaza dirigida contra el territorio y el espacio aéreo» del país.

La OTAN ya reiteró su respaldo a Ankara frente a los «ataques indiscriminados» de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel. Además, la organización trasatlántica ha reforzado su defensa contra misiles balísticos a la luz de los últimos acontecimientos en Oriente Próximo.

Tras lo ocurrido, las autoridades de Estados Unidos han ordenado la evacuación de los trabajadores «no esenciales» y sus familiares del Consulado de Adana por «riesgos de seguridad» y ha pedido a los estadounidenses que se encuentren en el sureste de Turquía que abandonen la zona cuanto antes.

La Embajada de Estados Unidos en Turquía ha destacado en un comunicado que la alerta de viaje actualizada recomienda no viajar a la zona debido a «un aumento del riesgo» en el sureste del país euroasiático que implica la citada orden de evacuación del Consulado, que ha suspendido además «todos sus servicios consulares».

Southeast Türkiye: The Travel Advisory for Southeast Türkiye has been raised to Level 4 – Do Not Travel. The Travel Advisory for Türkiye remains at Level 2 – Exercise Increased Caution. There were no changes to the advisory level or risk indicators for Türkiye. However, the area… pic.twitter.com/TUYmDEbFN2 — U.S. Embassy Türkiye (@USEmbTurkiye) March 9, 2026

«Después del inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, se ha generado una amenaza de ataque con misiles iraníes», ha destacado. «El 4 de marzo, las defensas aéreas de la OTAN destruyeron un misil balístico iraní que se dirigía al espacio aéreo turco», ha recordado.

Así, ha recomendado a los estadounidenses «no viajar al sureste de Turquía por los riesgos asociados al conflicto armado en países vecinos», un aviso que afecta a las provincias de Adana, Adiyaman, Batman, Bingol, Bitlis, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Icel, Kilis, Kahramanmaras, Malatya, Mardin, Mus, Osmaniye, Siirt, Sanliurfa, Sirnak, Tunceli y Van.

Precisamente, en Adana se encuentran desplegados 150 militares españoles y una batería Patriot desplegada en el marco de la OTAN.