España enviará una fragata a Chipre tras el ataque a Irán mientras Sánchez abandera el ‘No a la guerra’

El Ministerio de Defensa ha confirmado este jueves que España enviará la fragata Cristóbal Colón a Chipre en compañía del portaaviones francés Charles de Gaulle y de otros navíos de la Armada griega en el marco del conflicto contra Irán. Esta iniciativa del Gobierno de España contrasta con las declaraciones pacifistas del propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este mismo miércoles recuperó el lema de No a la guerra, consigna que los socialistas acuñaron contra el ex presidente del Gobierno José María Aznar durante la guerra de Irak en 2003.

También saldrá brevemente a la mar el buque de aprovisionamiento Cantabria para suministrar combustible y prestar apoyo logístico durante el tránsito del Grupo Naval por el golfo de Cádiz.

Defensa ha explicado que Cristóbal Colón es la «fragata tecnológicamente más avanzada». Su misión en el Mediterráneo será ofrecer protección y defensa aérea, complementando de esta forma las capacidades de la batería Patriot desplegada en Turquía. También estará en lista para prestar apoyo a cualquier evacuación de personal civil que pudiera resultar afectado por el conflicto.

«Con el despliegue de la Cristóbal Colón, España muestra su compromiso con la defensa de la Unión Europea y su frontera oriental», ha manifestado el Ministerio de Defensa.

Este mismo jueves, la titular de Defensa, Margarita Robles, ha explicado, durante una entrevista en la Cadena Ser, que si la Unión Europea o una serie de países de la UE, en «defensa de la paz», envían efectivos, pues «evidentemente España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, lo tendrá en cuenta y lo valorará».

En este contexto, Robles ha recordado que España es un «aliado firmemente comprometido» con los marcos en los que está: Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea.

La ministra también ha mencionado que las defensas de la OTAN en Turquía interceptaron un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental. Sobre esto, Robles ha señalado que las fuerzas españolas destinadas en ese país no fueron las que derribaron el misil lanzado por Irán, pero sí aportaron «información suficiente» para que pudiera ser destruido: «La batería española en Turquía no fue la que derribó el misil, pero sí que dio la información suficiente para que fuera derribado».

Por otro lado, la ministra mantuvo este miércoles un encuentro con el recién nombrado embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León. Una reunión que se había fijado antes de la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, y que tanto EEUU como España han decidido mantener. El encuentro, además, se produjo a las 17:00 horas, un día después de que Donald Trump afirmara que no quería «saber» nada de España y amenazara con una ruptura comercial con el país.

Según ha explicado el Ministerio, Robles deseó a Benjamín León «éxito en esta etapa marcada por situaciones muy complicadas y tiempos convulsos a lo largo y ancho de todo el planeta» y ha refrendado el compromiso de España y de sus Fuerzas Armadas con la paz, «como queda patente en las distintas misiones y despliegues bajo bandera OTAN, ONU o Unión Europea».