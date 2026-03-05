Ni lejía ni alcohol: el sencillo truco para eliminar las manchas de maquillaje de la ropa y quede como nueva

Si alguna vez te has manchado de maquillaje, seguro que sabes lo difícil que es eliminar este tipo de manchas, sobre todo si se trata de una prenda delicada y de color claro, como una camisa blanca. Suelen aparecer normalmente en el cuello porque está en contacto directo con la piel y con productos cosméticos que se pueden transferir al tejido. Además, el roce constante y el sudor hacen que la mancha se adhiera a las fibras con mayor intensidad. Por eso, es fundamental actuar con rapidez para evitar que se fije y sea más difícil de eliminar. Afortunadamente, existe un truco muy sencillo para decir adiós a las manchas de maquillaje y que la ropa quede impecable con un producto que todos tenemos en casa: agua oxigenada.

El agua oxigenada funciona mediante un proceso de oxidación. Al entrar en contacto con la mancha, libera oxígeno activo que reacciona con las moléculas responsables del color y las rompe en partículas más pequeñas, facilitando que desaparezcan durante el lavado. En las manchas de maquillaje, que suelen contener pigmentos, ceras y aceites, este producto ayuda a descomponer las sustancias orgánicas, debilitando su adherencia al tejido. Cuando se combina con un ligero remojo y un lavado posterior en la lavadora, la suciedad se elimina con facilidad y la prenda queda como nueva.

El truco definitivo para eliminar las manchas de maquillaje de la ropa

Lo primero y más importante antes de aplicar este truco es comprobar la etiqueta para asegurarse de que se puede utilizar este producto. Aunque el agua oxigenada es habitual en los hogares, hay que tener cuidado con él, sobre todo en prendas de tejidos delicados, como la seda o el lino. En caso se duda, se puede probar primero en una zona poco visible para comprobar cómo reacciona el tejido.

Si todo está en orden, se llena un recipiente con agua oxigenada y se sumerge la parte manchada en el mismo. Hay que dejarla en remojo durante unos minutos para que el agua oxigenada tenga tiempo de actuar sobre los restos de maquillaje. Transcurrido el tiempo, es momento de frotar suavemente la zona con un cepillo de dientes de cerdas suaves para ayudar a desprender los restos. Este paso se debe realizar con cuidado para no dañar las fibras del tejido.

Luego, se mete la prenda en la lavadora y se pone en marcha un ciclo de lavado corto con agua fría. Este truco para eliminar las manchas de maquillaje es muy útil en prendas blancas, donde son más visibles.

Otras soluciones caseras

#limpieza #limpio #clean #lifehacks #hacks #manchas# #cleantok #fyp ♬ sonido original – Gastón Williams @decasa.style A tener en cuenta!👇🏻 🌟Ante una mancha primero retirar excedentes con cuidado de no esparcirla y utilizar agua fría para que el color no impregne 🌟Para el caso de manchas de salsa en ropa de color tenés dos opciones! La primera es la misma que para la ropa blanca: detergente con un poco de agua y luego agua oxigenada (la de heridas). Los tejidos en que lo probé aguantaron perfecto, pero ante la duda probá en una parte chiquita o bien implementá primero esta alternativa 👉🏻 Detergente con un poco de agua para retirar lo aceitoso y luego cubrirla con vinagre blanco (similar al truco de los frutos rojos) 🌟En todos los casos, dejá reposar la prenda en la mezcla por algunos minutos alternando con cepillo o refregar. En el caso de los frutos rojos quedaron unas marquitas imperceptibles que eliminé sumergiendo en vinagre blanco y lo dejé aprox. 30 min. La acidez del vinagre ayuda a descomponer los pigmentos que causan la mancha, en especial las antocianinas, el pigmento que les da su color vibrante #casa

Para una mancha de salsa, aplica detergente directamente sobre la zona afectada y añade un poco de agua para que genere espuma. Frota suavemente para eliminar la parte más grasa y, si la prenda es de color, revisa antes la etiqueta o la descripción del tejido para evitar daños.

En el caso de una mancha de sangre, utiliza únicamente agua fría, creando un pequeño charco sobre la zona y, si es necesario, añade cubitos de hielo para mantener la temperatura baja. Deja actuar unos minutos, frota con cuidado y observa cómo se va disolviendo antes de introducir la prenda en la lavadora.

Para las manchas de frutos rojos, cubre la zona con vinagre y un poco de alcohol, añade detergente y frota con un cepillo suave. Si quedan restos, déjalo en reposo en vinagre hasta que la mancha se afloje por completo y, después, lava en la lavadora.

En cuanto a la mancha de aceite, retira primero el exceso, aplica detergente con un poco de agua y cepilla suavemente. Cubre la zona con bicarbonato de sodio y deja actuar al menos una hora para que absorba la grasa antes de lavar.