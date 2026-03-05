Como resultado de la prohibición de España de que EEUU pueda usar sus bases en Rota y Morón, el presidente Donald Trump ha amenazado a nuestro país con romper las relaciones comerciales. No obstante, aunque Estados Unidos es el sexto país al que más exporta España, este conflicto podría causar un gran daño al sector del aceite de oliva y del vino, además del jamón serrano, que es otro de los productos que más exportamos a EEUU.

En el caso del aceite de oliva, las exportaciones que hace España a Estados Unidos suponen 740 millones de euros, además de que a nivel de volumen suponen el 40% de todo el aceite de oliva que España vende al mundo.

«La exportación de aceite de oliva ahora mismo a Estados Unidos está aproximadamente en un kilo por habitante, es decir, unas 400.000 toneladas. Y eso ya supone la producción media de la provincia de Jaén», explican OKDIARIO desde Coag.

Mientras que el precio medio al que se está vendiendo el aceite de oliva virgen extra que ahora mismo se consume en Estados Unidos «está en torno a los 4€ el litro al producirse aquí en España. Y a eso hay que sumarle el precio al que le llega al supermercado».

Asimismo, hay que tener en cuenta que España tiene una producción media de aceite de oliva en torno al millón. «El año pasado, por ejemplo, estábamos rondando 1.400.000, y este año estaremos más o menos igual», aseguran.

En el caso del vino, según los últimos datos de Aduanas aportados por la Interprofesional del Vino de España (OIVE), nuestro país exportó en 2025, 70,5 millones de litros de vino (incluyendo los vinos aromatizados), por valor de 303,2 millones de euros. Respecto a 2024, estas exportaciones han caído un -14,2% en valor y un -9,3% en volumen.

Así, Estados Unidos descendió sus importaciones totales de vinos españoles en el año 2025 en valor (-11,6%) y en volumen (-2%), llegando así a 5.542,3 millones de euros y 1.200,9 millones de litros importados. Esto supuso un descenso del precio medio del vino del -9,8% hasta llegar a los 4,62 euros por litro.

En valor, España ha ocupado la 4ª posición en vinos envasados, con 300,33 millones de euros (- 16,4%) mientras que en volumen ha ocupado también la 4ª posición con 63,68 millones de litros (-2,8%). En lo que se refiere a granel, España exportó en el año 2025 1,65 millones de euros en valor (8ª posición) y 1,66 millones de litros en volumen (8ª posición también).

En concreto, España es el cuarto proveedor de vino a EEUU. Respecto a los principales proveedores de vino a Estados Unidos en valor, en primera y segunda posición se encuentra Francia seguido de Italia. Francia cuenta con 2.130,4 millones de euros en el año 2025 (-7,9% vs año 2024), seguida por Italia, con 1.807,7 millones de euros (-13,21 vs año 2024). A lo que volumen se refiere, Italia es el principal proveedor, con 352,9 millones de litros (-0,2%), seguido por Francia, con 188,3 millones de litros (+6,01%). Canadá es el tercer proveedor en volumen con un descenso del -19,6% y un total de 163,66 millones de litros.

De igual forma, otro de los productos que más exportamos a EEUU es el jamón serrano, que supone unas ganancias de 370 millones de euros para nuestro país.