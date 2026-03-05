Giro histórico en España: cae el decreto antidesahucios y estas son las consecuencias inmediatas para tu vivienda

Pedro Sánchez y sus súbditos se llevaron el pasado jueves un palo del Congreso después de que el Pleno de la Cámara Baja volviera a tumbar el decreto antidesahucios con el que el Gobierno pretende proteger a los inquiokupas hasta el próximo 31 de diciembre. Esto puede suponer un alivio para los miles de propietarios que en España sufren el problema de la inquiokupación, la última práctica de moda de los okupas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el «no» al decreto antidesahucios.

Pedro Sánchez sigue intentando salvar un Gobierno a la deriva que el pasado jueves se volvió a llevar un palo en el Congreso. Mientras el presidente sigue utilizando a Donald Trump o las nuevas ayudas como cortina de humo ante su negligencia, el Partido Popular, Vox y Junts pusieron en su día al PSOE y acólitos votando «no» al decreto antidesahucios con el que en el Ejecutivo pretendían dar una mayor protección a los inquiokupas. A partir de ahora se podrá echar a las personas que presuntamente están en una situación de vulnerabilidad.

La inquiokupación es la última treta que utilizan los okupas para seguir en una vivienda sin cumplir con los pagos mensuales. Esto suele suceder en los contratos de alquiler, cuando estos inquilinos dejan de hacer frente a sus obligaciones y se niegan a abandonar la vivienda. Las normas escritas en el Real Decreto-ley 11/2020, que el Gobierno pretendía ampliar hasta el 31 de diciembre, incluían una mayor protección para estos inquiokupas, que podrían seguir en la vivienda gracias a una prórroga que se entrega a las personas que están en situación de vulnerabilidad y tienen menores a su cargo.

El Partido Popular, Vox y Junts unieron sus votos para tumbar este Real Decreto-ley 2/2026 (177 votos en contra, 172 a favor y 1 abstención) en el que el Gobierno de Sánchez incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición de la corte de luz y el agua para la gente vulnerable. A partir de ahora, el Gobierno intentará cerrar acuerdos para volver a votar sobre un decreto que ya intentó incluir en el paquete de medidas en el que también estaba la subida de las pensiones a más de 9 millones de españoles. Finalmente, la moratoria antidesahucios se ha tenido que votar aparte con derrota clamorosa.

«No» al decreto antidesahucios de Sánchez

Feijoó dejó claro tras la votación en el Congreso que la última «treta» de Sánchez era «usar a los propietarios legales de vivienda como escudos humanos de los inquiokupas». «Tampoco les ha salido y el Congreso lo ha tumbado. No vamos a permitir que se siga desprotegiendo a los ciudadanos honrados», informó el líder del Partido Popular y aspirante a presidente del Gobierno, que también dejó claro que: «No había que darles a elegir a los mayores entre subirles la pensión o que no les okupen la casa, como intentó el PSOE». «El Gobierno mentía y el Partido Popular ha cumplido su palabra, como siempre», cerró.

Con el rechazo del Congreso a este Real Decreto-ley 2/2026, que fue aprobado en su día por el Consejo de Ministros y publicado inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado, muchos propietarios recuperarán sus derechos ante los inquiokupas que alegaban una presunta situación de vulnerabilidad para obtener una prórroga en los desahucios.

En declaraciones que recoge Idealista, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha informado que esta normativa suponía un «engaño» para todos los afectados por la inquiokupación. «La protección social debe ser financiada por el Estado y no mediante la expropiación temporal del uso de las viviendas de los particulares, quienes no tienen por qué ejercer de servicios sociales», manifestaron desde la PAO.